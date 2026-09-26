Французский историк и демограф Эммануэль Тодд заявил, что конфликт на Украине движется к финалу и в этом году «всё станет ясно». Об этом он сообщил в эфире программы Le Club — Le Figaro — Idées на канале Figaro TV.

Ведущая спросила Тодда, настаивает ли он на том, что Европа и Запад проиграли конфликт. Историк ответил утвердительно.

«На самом деле всё идет к финалу, в этом году всё станет ясно. Это интересно, потому что это будет год развязки. Об этом говорят давно, но сейчас на фронтах действительно наблюдается некое ускорение. Я не специалист в стратегии, но это очевидно», — сказал он.

По словам Тодда, в завершающей фазе конфликт может стать более жестким. Этим он отчасти объяснил нервозность европейских лидеров: когда конфликт закончится, каждому из них придется отвечать за свои дела.

«Станет видно, что мы сделали или не сделали для украинцев — толкали их к самоубийству или действительно им помогали», — добавил историк.

Тодд также назвал фантазией разговоры о том, что Россия собирается напасть на Европу. Он допустил, что европейские лидеры, возможно, хотели бы открытой войны с Россией, и назвал это проявлением европейской «фантазмократии» — власти фантазий.

Историк считает, что Россия хочет выйти к Днепру, взять Одессу и, возможно, превратить Украину в «государство-обрубок» и своего сателлита. Дальше, по его оценке, Москва не пойдет: у нее нет для этого ни демографического ресурса, ни стратегического интереса.

Причину разговоров о «российской угрозе» Тодд видит во внутреннем распаде западной системы — Европы, Германии, Франции и США.

«Именно этот процесс распада порождает такое параноидальное видение мира. А Россия — лишь объект, на котором фиксируется это внутреннее неблагополучие», — сказал он.

Эммануэль Тодд — французский антрополог, историк и демограф. В 1976 году он предсказал распад СССР. В 2024 году вышла его книга «Поражение Запада» (La Défaite de l’Occident). Этой осенью Тодд выпустил книгу «Распад» (La Dislocation) — беседы с журналисткой Дианой Лагранж о кризисе западного мира.