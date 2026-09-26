Конкуренция российских видеоплатформ смещается от доступности сервиса к зрительскому опыту: выигрывает тот, кто дает зрителю повод вернуться. Такое мнение генеральный директор компании «Ванта Груп» Мария Щербаль высказала в беседе с «Телеспутником», комментируя сообщение о том, что YouTube сохраняет ключевую долю видеопотребления в России.

Газета «Коммерсантъ» опубликовала подсчеты аналитической компании Future Lab (входит в ГК Starlink). По ее данным, в первом полугодии 2026 года среднее время просмотра на крупнейших видеоплощадках выросло на 6%, до 87,7 минуты в день на пользователя. Без учета YouTube показатель снизился бы на 5%. Сам YouTube увеличил время просмотра на 24%, до 99 минут в день, хотя годом ранее за тот же период потерял 28,6%.

Future Lab опиралась на данные Mediascope Cross Web по десктопным и мобильным версиям видеохостингов, без Smart TV и просмотров через встроенные плееры. «VK Видео» в расчет не попало: Mediascope учитывает сервисы VK как единую платформу. В Rutube с оценкой аналитиков не согласились и сообщили, что по данным Mediascope время просмотра платформы с учетом встроенных плееров выросло на 9,1%.

Мария Щербаль считает, что сравнивать платформы напрямую сейчас некорректно.

«Разные сервисы считают аудиторию по разным методикам — с учетом или без учета встраиваемых плееров, с разной глубиной охвата способов доступа. Поэтому корректнее опираться на динамику и структуру зрительского интереса», — пояснила она.

По словам Щербаль, зритель закрепляется на платформе постепенно — через привычку и качество контента. Удерживает его не сама доступность сервиса, а контент, который он воспринимает как личностно значимый. Перетекание аудитории уже идет, но быстрым оно не будет: привычки формируются годами. Rutube и «VK Видео» показывают отдельные точки роста, однако устойчивый сдвиг потребует времени и системной работы с авторами, которым доверяет аудитория, отметили в «Ванта Груп».

Рекламодатели пока продолжают размещаться на YouTube, но с оговорками. В марте ФАС объявила переходный период до конца 2026 года: до его окончания служба не будет наказывать за рекламу в YouTube и Telegram, доступ к которым в России ограничен.

По словам Щербаль, реклама все чаще работает не как прямая продажа, а как часть зрительского опыта — через интеграции и совместные форматы с авторами. Поэтому бренды остаются там, где у аудитории сложилась эмоциональная связь с блогером.

«Бренды сегодня понимают необходимость диверсификации: параллельно размещаются на других площадках, тестируют новые форматы, изучают, как устроена работа с аудиторией на альтернативных сервисах. Происходит постепенная перестройка медиамикса — осторожная, поэтапная, с сохранением работающих каналов», — рассказали в компании.

По экспертным оценкам, на YouTube приходится примерно 30-45% бюджетов блогерского маркетинга в России, или 20-27 млрд рублей. Оценки динамики расходятся: одни исследования фиксируют рост, другие — сокращение, в зависимости от методики. Когда запрет вступит в силу полностью, значительную часть этих денег рекламодателям придется перераспределить, заключила Щербаль.