В Кировской области завершились поиски пропавшей 15-летней школьницы из Кирово-Чепецка.

Девочка ушла из дома 13 сентября и перестала выходить на связь — искать ее начал поисково-спасательный отряд «Первый» с участием волонтеров.

Почти две недели о судьбе подростка ничего не было известно. Вечером 25 сентября поисковый отряд сообщил: «Найдена, жива!» Где находилась девочка все это время и что стало причиной ее исчезновения, в отряде не раскрывают.

Волонтеры попросили жителей региона удалить репосты с ориентировкой на пропавшую — распространять данные о ней после того, как ее нашли, больше не нужно.