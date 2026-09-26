Западные страны своими руками разрушили систему европейской безопасности и «взрастили русофобский режим в Киеве». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

«Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация [президента США Дональда] Трампа», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

«На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны», — предупредил глава российского МИД.

По его словам, спустя 80 лет «уроки Нюрнберга выучены далеко не всеми». Правящие верхи многих стран Евросоюза, судя по заявлениям их представителей, «явно поражены вирусом расового превосходства».

«Они вынашивают экстремистские, русофобские идеи, потворствуют главарям украинского режима, когда те чествуют в Киеве отпетых военных преступников и гитлеровских коллаборационистов, чьи руки по локоть в крови русских, евреев, белорусов, украинцев и лиц других национальностей», — заявил Лавров.

До своего выступления министр иностранных дел России на полях ГА ООН впервые на 4,5 года встретился с главой МИД Германии. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, во время переговоров с Йоханном Вадефулем затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины.

«По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», — добавили в российском МИД.

22 сентября Дональд Трамп, выступая на ГА ООН, заявил, что военный конфликт на Украине удастся урегулировать быстрее, чем кажется.

Спецпосланники президента США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — регулярно прилетают Москву и встречаются с российским руководством, в том числе с президентом Владимиром Путиным. В начале сентября они впервые посетили Киев.