Россия настаивает на скорейшем освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США захватили и вывезли из страны в начале января. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

«В начале этого года — в нарушение любых норм, в том числе норм морали — вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу завершилось захватом президента Мадуро и его супруги, бессудным содержанием их в американской тюрьме», — напомнил министр иностранных дел России.

По словам главы внешнеполитического ведомства, международное право прямо предписывает соблюдать иммунитет и неприкосновенность высших должностных лиц государств.

«Настаиваем на скорейшем освобождении венесуэльского лидера и его супруги, неповторении подобных эксцессов в будущем», — добавил Лавров.

22 сентября президент США Дональд Трамп, выступая на ГА ООН, напомнил, как проходила американская операция в Боливарианской республике.

«Вооруженные силы провели январе военную операцию. Мы проникли вглубь столицы Венесуэлы. Мы вторглись на защищенную военную базу, защита которой должна была быть, как представлялось, идеальной. Мы провели операцию против диктатора и преступника Николаса Мадуро», — поделился американский лидер.

3 января американские военные нанесли авиаудары по территории Венесуэлы, а также захватили и вывезли Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. Власти США обвиняют супругов в причастности к наркоторговле, они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.