Правительство Венесуэлы обвинило власти США в нападении на столицу страны Каракас, а также на штаты Миранда, Арагуа и город Ла-Гуайра. Об этом пишет CNN Venezuela.

После сообщений о взрывах в различных районах страны, правительство страны заявило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и распорядился о начале реализации всех требуемых в сложившейся ситуации планов национальной обороны.

Помимо этого, Мадуро также обратился к народу и вооруженным силам страны с призывом мобилизовать силы для защиты страны. Правительство Венесуэлы заявило, что обратится с заявлением об агрессии США в Совет Безопасности ООН и к генеральному секретарю ООН, а также в другие международные организации.

«Цель этой атаки — не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности нефти и полезных ископаемых, попытка насильственно сломить политическую независимость страны», — приводит издание слова министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля.

По словам свидетелей, первый взрыв произошел около 1:55 часов (8:55 мск), пишет Efecto Cocuyo.

«Звук разбудил меня, и когда я выглянул в окно, то увидел клубы дыма, тянущиеся в сторону Ла-Карлоты», — рассказал житель Каракаса из района Лас-Мерседес.

Как отмечает издание, в Ла-Карлоте расположена авиабаза им. генералиссимуса Франсиско де Миранды, а также военный аэропорт. Жители юго-западных районов Каракаса также сообщили о взрывах на военной базе Фуэрте Тиуна, где расположены штаб-квартира Министерства обороны страны и командования армии.

Пользователи социальных сетей пишут о пожарах вблизи военных баз, а также резиденции президента Венесуэлы во дворце Мирафлорес и международного аэропорта им. Симона Боливара.

По информации El Diario, от взрывов пострадали районы Альтамира, Лос-Руисес, Эль-Параисо, Ла-Канделария, Лос-Корхитос, Карикуао, Ла-Пастора, Лос-Просерес и другие. Помимо этого, появились сообщения о взрывах в районе Эль-Волькан в муниципалитете Эль-Хатильео, где расположена главная телекоммуникационная станция страны, а также в порту Ла-Гуайра, аэропорту Игероте и на военном аэродроме Либертадор.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло не менее семи взрывов, а над городом было замечено неидентифицированное воздушное судно. Один из корреспондентов CNN рассказал, что от силы взрыва затряслось стекло в его комнате. Журналисты сообщили об отключении электроэнергии в нескольких городских районах.