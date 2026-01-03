Столица Венесуэлы Каракас подверглась ракетному обстрелу. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться», — написал он.

Не менее семи взрывов были слышны в столице Венесуэлы Каракасе около 2:00 (9:00 мск), сообщает Associated Press.

Также сообщается, что над городом было замечено неидентифицированное воздушное судно. Жители разных кварталов выбежали на улицы, некоторых из них можно заметить с расстояния в разных районах Каракаса, отмечает агентство.

О нескольких взрывах в столице Венесуэлы также сообщила команда телеканала CNN. Корреспондент Осмари Эрнандес заявил, что один из них был настолько сильным, что в его комнате затряслось стекло в оконной раме. По словам журналистов, в некоторых частях города также пропало электроснабжение.

На одном из видеороликов, которые удалось получить и верифицировать CNN, оказались запечатлены два дымных шлейфа, поднимающихся в ночное небо, у основания одного из них можно заметить оранжевое свечение, а в другом районе города видна короткая вспышка, за которой следует глухой гулкий звук.

В местных изданиях Efecto Cocuyo и Tal Cual Digital также сообщили о взрывах в Ла-Гуайра к северу от Каракаса, на побережье страны и в Игероте.