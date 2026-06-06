Уже 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, к которым приковано пристальное внимание как внутри республики, так и за ее пределами. На кону главный вопрос: останется Армения в плотной связке с Россией или же выберет европейский путь и сближение с Западом. Хотя в опросах лидирует партия действующего премьера Никола Пашиняна, который и запустил постепенную смену курса, у него есть два основных соперника, которые могут перевернуть ситуацию на 180 градусов. Подробнее — в материале RTVI.

Расклад сил

Выборы в Национальное собрание Армении проходят раз в пять лет, а сам однопалатный парламент состоит как минимум из 101 депутата. Распределение голосов граждан происходит по пропорциональной системе, то есть между политиками в партийных списках.

Последние и в то же время досрочные выборы в Армении прошли в июне 2021 года. По итогам победу одержала партия «Гражданский договор», возглавляемая действующим премьер-министром Николом Пашиняном (он находится у власти с 2018 года). Тогда они смогли получить 53,92% голосов и занять 72 депутатских кресла.

В этот раз у «Гражданского договора» есть все шансы вновь одержать победу. Согласно майскому опросу, проведенному армянским филиалом Международной ассоциации Gallup, 28,8% респондентов сказали, что проголосуют за партию Пашиняна.

На втором месте оказалась «Сильная Армения» армянского и российского бизнесмена из списка Forbes Самвела Карапетяна. Несмотря на то, что кандидат в премьер-министры сейчас находится под домашним арестом, так как проходит по делу о призывах к захвату власти, 14,9% граждан Армении хотят проголосовать за его партию.

Тройку лидеров замыкает блок «Армения» («Айастан»), возглавляемый экс-президентом страны, выходцем из Карабаха Робертом Кочаряном. Его альянс предпочли 12,1% опрошенных.

Сейчас порог для попадания партии в парламент составляет 4%, для блока из двух политических сил — 8%, а для трех и более — 10%.

Отдаление или сохранение

В российской медиапространстве центральной темой в контексте выборов оказался вопрос: останется Армения близким союзником России или же Ереван предпочтет отдалиться от Москвы. При Пашиняне парламент республики 26 марта принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС.

Европейская повестка стала лейтмотивом его предвыборной кампании. В Кремле не восприняли с энтузиазмом этот шаг — Москва от имени ЕАЭС призвала Армению как можно раньше провести референдум и определиться, в каком объединении она себя видит.

Чтобы не отпугнуть избирателей, премьер обещал лично компенсировать фермерам убытки, которые они понесут из-за отказа России закупать армянский перец и другие продукты.

Также во время дебатов Никол Пашинян заявил, что Ереван может выйти из Организации договора о коллективной безопасности «в случае необходимости». Армения заморозила свое участие в ОДКБ еще в феврале 2024-го (в Ереване считают, что она должна была вмешаться в конфликт в Карабахе, в Москве же настаивают, что для этого не было правовых оснований). Предвыборная программа «Гражданского договора» не предполагает полноценного восстановления участия республики в организации.

В мае лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян также говорил, что в случае своего избрания на пост премьера готов пойти по пути выхода республики из ОДКБ, если увидит, что это «бессмысленная организация».

При этом политик критикует курс нынешнего правительства на евроинтеграцию. По его словам, после выхода из ЕАЭС Армения может столкнуться с серьезными экономическими последствиями.

«Сегодня Россия — ключевой поставщик энергоносителей для армянской экономики. Газ и нефть поступают по устойчивым, налаженным каналам на выгодных для Армении условиях. <…> Любые шаги, которые ставят эту безопасность под угрозу, должны внимательно просчитываться, исходя из реальных национальных интересов, а не краткосрочных политических расчетов», — сказал Карапетян на встрече Ассоциации армянских предпринимателей в Москве.

Бывший президент республики Роберт Кочарян в интервью РБК отмечал, что выбор между ЕС и ЕАЭС — это «выбор между предлагаемой неосуществляемой мечтой, высокой неопределенностью на ближайшие 15-20 лет и определенностью, которая очень существенно помогает экономике развиваться».

При этом в интервью RTVI в апреле Кочарян предположил, что ЕС заморозит политику расширения, а движение Армении к Евросоюзу «нереально».

После Карабаха

Тема Нагорного Карабаха, который перестал существовать даже как непризнанная республика 1 января 2024 года, остается одной из самых болезненных для Армении (хотя сама она так и не признала НКР).

Осенью 2023-го Азербайджан провел военную операцию (в Баку называли ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера»), заняв Карабах, в результате чего практически все его армянское население — более 100 тыс. человек — покинуло эту территорию.

Действующий премьер Армении, при котором в 2020 году произошла Вторая карабахская война, обернул поражение (так оно воспринимается в армянском обществе) в свою пользу — отказ от удержания Карабаха он называет своей главной заслугой.

«Да, я тот человек, который заявлял: «Арцах (армянское название Карабаха. — Прим.RTVI) — это Армения, и точка». Это потому, что я был предан той идее, которой нас кормили 30 лет. <…> Нельзя передавать этот конфликт и кровоточащую рану из поколения в поколение, а нужно передать мир. <…> У меня хватило смелости сказать: «Мы идем по неверному пути»», — говорил Пашинян на митинге в начале июня.

Также он раздавал избирателям значки с контуром карты Армянской СССР без Карабаха как «реальной Армении», что у некоторых вызывало гнев.

Пашинян настаивает, что вывел Армению из «ловушки конфликта» с Баку и тем самым открыл путь к миру с соседом.

8 августа в Вашингтоне, в присутствии Трампа, Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. Однако пока он не подписан.

Также ближе к выборам премьер Армении активизировал тему нормализации с Турцией — он заявляет о готовности к открытию границы (она заблокирована турецкой стороной), о чем ведет переговоры лично с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, власти распорядились убрать изображение горы Арарат с визовых штампов армянской погранслужбы, чтобы убрать еще один раздражитель из отношений с Анкарой.

Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, напротив, не готова идти навстречу Баку. Она хочет принять «Антисафаровский закон», запрещающий гражданам Азербайджана покупать имущество в Армении и в принципе находиться на территории страны более 10 дней.

Член Совета партии Нарек Карапетян (приходится Самвелу Карапетяну племянником) сделал отсылку к трагедии 2004 года, когда в тренировочном лагере НАТО в Будапеште Рамиль Сафаров убил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. В Венгрии его приговорили к пожизненному заключению, но после экстрадиции в Азербайджан Сафарова встретили как героя.

Также «Сильная Армения» обращает внимание на звучащие в Баку идеи о «возвращении в Западный Азербайджан», то есть на территорию современной Армении.

На партийном митинге Нарек Карапетян продемонстрировал краткую выдержку из изданной в Баку «концепции возвращения в Западный Азербайджан».

«В Армении будет лидер, который никогда этого не допустит. План Пашиняна и Алиева будет сорван», — добавил оппозиционер.

Роберт Кочарян, который считается одним из самых видных представителей «карабахского клана», заявил, что Армения поступила «опрометчиво», признав Карабах частью Азербайджана без консультаций с Москвой.

«Карабах потерян. Потому что Никол 6 октября 2022 года без консультаций с Россией подписал заявление, в котором признал Карабах частью Азербайджана», — отметил бывший президент Армении в разговоре с РБК.

В интервью RTVI Роберт Кочарян раскритиковал премьер-министра, заявив, что политика Пашиняна «поощрила» Азербайджан начать военные действия в Карабахе. По его мнению, Баку выбрал именно тот момент, когда в руководстве республики «оказался человек, который разрушает геополитическую конструкцию безопасности Армении, портит отношения со стратегическим союзником».