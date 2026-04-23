Европейский Союз заморозит свою политику расширения, считает бывший президент Армении Роберт Кочарян. Свое мнение он высказал в специальном интервью RTVI, комментируя перспективы отношений Еревана и Брюсселя.

По словам Кочаряна, «никто не против сотрудничества с Европейским Союзом».

«Кстати, в мое время товарооборот с Евросоюзом был приблизительно таким же, каким был товарооборот с Россией. Но мы никогда не говорили, что политически мы движемся к Евросоюзу», — заявил Кочарян.

По мнению экс-президента, «это нереально».

«Во-вторых, мы живем в регионе, куда Евросоюз и не собирается… Да я просто убежден, что Евросоюз заморозит вообще политику расширения. Там кризис очень серьезный, им надо разобраться в собственной идентичности, что они хотят и куда они движутся», — сказал Кочарян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна подаст заявку на вступление в Евросоюз после того, как выполнит все условия присоединения к блоку и получит от ЕС подтверждение готовности принять ее. Он добавил, что в последние годы Армения предприняла конкретные шаги на пути евроинтеграции.