Армения официально обратится в Европейский союз с заявкой на полноправное членство после того, как выполнит все условия присоединения к нему и получит от Брюсселя подтверждение готовности принять республику, сообщает Арменпресс со ссылкой на заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Представляя предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор», глава правительства Армении напомнил, что за последние годы Ереван уже предпринял несколько конкретных шагов на пути евроинтеграции.

По его словам, с 2023 года вдоль восточных границ страны работает гражданская наблюдательная миссия ЕС, в 2024 году в республике была запущена программа «Устойчивость и рост», а в 2025 году Национальное собрание приняло закон о начале процесса вступления в ЕС. Кроме того, между Ереваном и Брюсселем начат диалог о безвизовом режиме, подписана программа стратегического партнерства, а также стартовали консультации по вопросам безопасности и обороны.

Всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве между Арменией и Евросоюзом действует с 2018 года. По словам Пашиняна, республика продолжит реформы вплоть до полного соответствия европейским стандартам, и если Брюссель сочтет возможным принять Армению, от Еревана поступит официальная заявка.

Но даже в случае отказа страна ничего не потеряет, поскольку успешное проведение реформ станет для нее стратегическим достижением и превратит в государство, соответствующим всем европейским нормам.

В ходе обсуждения Пашиняну задали вопрос о том, как евроинтеграция Армении будет сочетаться с ее членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Пока реформы, направленные на сближение с Европейским союзом и соответствие критериям членства в ЕС, совместимы с членством в Евразийском экономическом союзе, Республика Армения будет продолжать оставаться членом ЕАЭС и будет развивать торгово-экономические отношения с его государствами-членами», — ответил он.

При этом премьер Армении признал, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно в принципе. Однако, по его словам, до момента неизбежного выбора страна намерена сохранять экономические связи с евразийским союзом.

Армения является членом Евразийского экономического союза с 2015 года. ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая наднациональными полномочиями. В нее также входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Основные цели союза — обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной политики в ключевых отраслях экономики.