Академический отпуск и отчисление — юридически разные ситуации, а правила возвращения к учебе в каждом случае существенно отличаются, рассказала Life.ru член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. В первом случае учащийся просто берет паузу, сохраняя статус студента, во втором — отношения с учебным заведением прекращаются, а возможность вернуться зависит от причин отчисления и условий вуза.

«Уходя в академ, человек остается студентом и просто берет академическую паузу, а вернуться может как по окончании срока, так и раньше, по собственному заявлению и безо всякого конкурса. Жизнь редко укладывается в учебный график, и хорошо, что закон это учитывает», — отметила Скрозникова.

По ее словам, с прошлого года правила предоставления академического отпуска стали более гибкими: обычно академический отпуск дают на один год, по медицинским показаниям или в связи с прохождением военной службы — на срок до двух лет. При этом количество академических отпусков за весь период обучения не ограничено.

Иначе ситуация выглядит при отчислении. Если студент ушел по собственному желанию, он сохраняет право восстановиться в том же вузе в течение пяти лет на прежних условиях — однако лишь при наличии свободных мест и не раньше окончания того семестра, в котором произошло отчисление.

Если же причиной отчисления стали академические задолженности или дисциплинарные нарушения, то безусловных гарантий на восстановление уже нет: сроки и условия в таком случае определяются определяются локальными нормативными актами вуза, а решение принимается индивидуально.

Скрозникова также отметила важный нюанс: восстановиться можно только в тот вуз, из которого студент был отчислен. Она напомнила, что перейти сразу в другое учебное заведение через процедуру восстановления невозможно.

«При отчислении вуз обязан выдать справку об обучении. Она понадобится как для восстановления, так и для последующего перевода в другое учебное заведение», — подчеркнула депутат.