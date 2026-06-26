США прекращают прием беженцев после двух решений Верховного суда, которые ужесточают иммиграционную политику страны. Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер в четверг назвал поддельными все обращения за убежищем на юго-западной границе и заявил, что «двери США полностью закрыты».

По его словам, администрация президента Дональда Трампа выработала «простое, элегантное и полное» решение: тем, кто обращается за убежищем в США, предложат возможность получить защиту в третьих странах.

«Двери Америки полностью закрыты для просителей убежища. Мы заключили соглашение, согласно которому, если вы хотите получить убежище, мы найдем страну в другой части мира, которая вас примет. Очень простое, очень элегантное и очень полное решение», — сказал Миллер.

Он также утверждает, что прибывающим через границу с Мексикой не угрожает преследование по признаку расы, религии, национальности или принадлежности к определенной социальной группе. По версии Миллера, среди них преобладают преступники, трудовые мигранты и те, кто рассчитывает на пособия и другую социальную помощь.

«Все заявления о предоставлении убежища через юго-западную границу — поддельные. Они касаются лиц, прибывающих из стран, где им не угрожает преследование по признаку расы, религии, этнической принадлежности и т. д. <…> Во многих случаях они проходят через десятки других стран по пути в США, где могли бы обратиться за убежищем, если бы хотели его получить. В каждом отдельном случае это или преступники, или претенденты на получение пособий, или трудовые мигранты, или лица, ищущие социальной помощи. Они приезжают, чтобы воссоединиться с членами семьи. Но хорошая новость для них в том, что есть другие страны, готовые их принять», — отметил замруководителя аппарата Белого дома.

Как сообщает The Washington Post, в четверг Верховный суд США вынес два решения, которые позволяют администрации Трампа существенно перестроить систему предоставления убежища и депортации мигрантов.

Первым решением суд постановил, что администрация вправе лишить граждан Гаити и Сирии временной защиты (Temporary Protected Status, TPS). В более широком смысле это может затронуть около 1,3 млн мигрантов из 17 стран.

Статус TPS предоставляется мигрантам, пострадавшим от вооруженных конфликтов, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций на родине. Он позволяет иностранцам, находящимся на территории США, легально жить и работать в стране на срок до 18 месяцев с возможностью продления. Министерство внутренней безопасности США (DHS) ранее продлило разрешение на работу для граждан Сирии и Гаити до 1 июля, однако после этой даты действие гуманитарной защиты, вероятнее всего, прекратится.

Второе решение касается доступа мигрантов к процедуре получения убежища на американо-мексиканской границе. Шестью голосами против трех Верховный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая ранее заблокировала практику так называемого «квотирования» — ограничения числа людей, которым разрешается подавать заявления на предоставление убежище в течение одного дня, пишет Associated Press.

Впервые эту систему ввели в 2016 году при президенте Бараке Обаме на одном из участков границы возле Сан-Диего. Позже, во время своего первого президентского срока, Дональд Трамп расширил ее применение.

Правозащитные организации утверждали, что мера привела к гуманитарному кризису: тысячи людей месяцами ожидали своей очереди в небезопасных временных лагерях у пограничных пунктов пропуска. После начала пандемии COVID-19 граница была практически закрыта, а в ноябре 2021 года администрация Джо Байдена официально отказалась от политики «квотирования».

Министерство юстиции США настаивает, что иностранцы, находящиеся на границе до прохождения официальной процедуры допуска, с юридической точки зрения еще не считаются прибывшими на территорию страны. Следовательно, иммиграционные органы не обязаны принимать и рассматривать их заявления об убежище.