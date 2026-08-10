В Беларуси сотрудники КГБ задержали бизнесмена Дмитрия Мизгира, который около трех месяцев находился в федеральном розыске в России как один из главных подозреваемых в деле о поставках некачественной тушенки в зону СВО. Об этом сообщили источники «Известий».

Источники в правоохранительных органах уточнили РБК, что Мизгира задержали 25 июля. В том же месяце решением 235-го гарнизонного военного суда его отправили под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве организованной группой, по версии «Известий», или в особо крупном размере, по данным РБК. Обе формулировки соответствуют ч. 4 ст. 159 УК, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, Мизгир имел намерение уехать за рубеж через Беларусь, поэтому силовики страны подключились к его поимке. Они проверили несколько адресов, где он мог скрываться, а затем отследили его по телефонным звонкам и уличным камерам.

Газета узнала, что подозреваемый пытался задействовать свои связи и договориться с военным следствием, чтобы его удалили из базы розыска, но безуспешно.

Из материалов дела следует, что некачественные консервы для Минобороны РФ поставляла компания «Нармяспром», а производителем тушенки был аффилированный с ней мясокомбинат «Селятино» в подмосковном Наро-Фоминске.

Следователи утверждают, что при производстве продукции для военных нарушалась рецептура: вместо мяса использовались обрезки свиных туш, крахмал, сало и запрещенные ГОСТом пищевые добавки. Ущерб Минобороны оценивается в 700 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, в 2024—2025 годах подразделения группировок «Запад», «Восток», «Юг» и «Центр», а также Черноморский флот получили 170 тонн такой продукции.

Ключевым фигурантом дела является бывший начальник продовольственного управления Минобороны РФ Виктор Таразевич. Он утверждал на допросах, что знает Мизгира с 2014 года, но поверхностно.

По данным РБК, в 2013—2018 годах Мизгир был связан с компаниями «Консул» и «Московский школьник», которые поставляли продукты в части Западного военного округа. В тот же период продовольственную службу округа возглавлял Таразевич.

В материалах дела, как сообщают «Известия», есть и показания свидетеля, который утверждает, что Мизгир участвовал в передаче Таразевичу 10 млн рублей взятки за содействие в увеличении объемов заказов.

Таразевича задержали 20 мая, сейчас он также находится под стражей. Ни он, ни Мизгир вину не признают.