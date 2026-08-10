Россия может пересмотреть льготный режим поставок энергоносителей в Армению в случае тесного сближения республики с Евросоюзом. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор исторических наук Александр Крылов.

В свою очередь, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут взять курс на укрепление связей с Азербайджаном в ответ на евроинтеграцию Армении, допустил политолог.

«Учитывая те проблемы, которые имеются у Еревана с Азербайджаном, на этом поле союзники могут поиграть в дипломатические игры с тем, чтобы получить какие-то дополнительные выгоды от сотрудничества с проблемным для Армении соседним государством», — пояснил Крылов.

Ранее бывший член комитета Европарламента по парламентскому сотрудничеству с Арменией Фернан Картхайзер заявил, что для вступления в Евросоюз еще на подготовительном этапе республике придется ввести визовый режим с Россией и присоединиться к санкциям против нее.

С мая Россельхознадзор ввел ряд ограничений на поставки в Россию армянской продукции, в том числе цветов, коньяка и вина, рыбы, минеральной воды, овощей, зелени, ягод, фруктов и сухофруктов, молочной продукции. В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину и попросил его оказать содействие в решении вопроса с запретами на ввоз товаров из республики.

Запреты на поставки армянских товаров вводятся на фоне предупреждений Москвы о том, что Ереван, взяв курс на вступление в ЕС, не сможет одновременно оставаться членом ЕАЭС. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что экономический разрыв Армении с Россией вызовет в республике глубокий внутренний кризис, «а может, и что похуже».