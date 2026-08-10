Председатели парламентов России и Словении обменялись посланиями впервые за четыре года. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, комментируя планы нового председателя Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении, лидера партии «Правда» Зорана Стевановича посетить с визитом Москву.

Дипломат одобрительно оценил линию поведения европейских политиков, которые «ратуют за восстановление диалога с Россией».

«Отметим в связи с этим состоявшийся обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов — первый такой случай после четырехлетнего перерыва, возникшего, напомним, с подачи Любляны», — сказал Пилипсон.

Он напомнил, что межпарламентские контакты между странами были прерваны по инициативе словенской стороны. В этой связи организация встречи на уровне глав высших органов законодательной власти предполагает «наличие весомой повестки и, не в последнюю очередь, реальной перспективы» возобновления диалога, пояснил Пилипсон.

Высказывания о России премьер-министра Словении Янеза Янги и главы МИД страны Тоне Кайзера «пока строятся в духе антироссийской доктрины Евросоюза и НАТО», добавил дипломат.

«Поэтому не следует питать особых иллюзий в плане скорого восстановления нормальных отношений с Любляной», — резюмировал Пилипсон.

С 2022 года Словения включена в российский перечень «недружественных» стран.