Студент из Петербурга Дмитрий Федоров — один из восьми осужденных в Азербайджане россиян — перестал узнавать родных. Об этом сообщила в своем телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

«Во время свидания с матерью он не смог назвать ее имя и принял за сестру. Парня надо спасать, и прямо сейчас», — пишет правозащитница.

23-летний Федоров находится в бакинском СИЗО. По словам Меркачевой, в результате длительного пребывания в изоляторе молодой человек замкнулся, перестал общаться и, как утверждает его сокамерник, «практически не спит ночью».

Родственники и правозащитники просят перевести Федорова под домашний арест или подписку о невыезде, «а лучше передать России, поскольку случай экстренный», отметила Меркачева.

Телеграм-канал Mash после задержания Федорова в Азербайджане писал, что он учился в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете и занимался криптовалютой.

Массовые задержания россиян в Азербайджане прошли в конце июня — начале июля 2025 года. Это случилось на фоне обострения отношений между Москвой и Баку после рейда против членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и гибели двух из них.

На фото и видео из зала суда на лицах россиян были видны следы избиений. «Коммерсантъ» писал, что все арестованные — бывшие сотрудники российских компаний, IT-специалисты и туристы.

Весной 2026-го Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговоры трем россиянам, обвиненным в легализации средств, полученных преступным путем: Александр Вайсеро получил четыре года заключения, Игорь Заболотских и Ильнур Валитов ― по три года.

Еще восемь россиян ― Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый, Валерий Дулов, Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый ― в июне получили от трех до четырех лет лишения свободы по делу о незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, фигуранты якобы вступили в сговор и торговали в Баку героином, метадоном и метамфетамином.

Меркачева пишет в своем посте, что осужденные россияне не связаны друг с другом и работали в разных сферах. Правозащитница добавила, что изначально им вменялась контрабанда наркотиков и создание ОПГ, затем в обвинении осталось только хранение запрещенных веществ. При этом ни у одного не нашли в крови следов наркотиков, отметила Меркачева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после вынесения приговора сообщила «Ведомостям», что посольство России в Баку находится в контакте с осужденными и их родственниками. Дипломат отметила, что тема освобождения россиян постоянно поднимается на переговорах с Азербайджаном и пообещала, что работа в этом направлении «продолжится интенсивно».

Замглавы МИД России Михаил Галузин в конце июня сообщил в интервью RTVI, что Москва рассчитывает на скорейшее освобождение россиян. По его словам, этот вопрос обсуждается по линии профильных структур двух стран.