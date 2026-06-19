В Баку завершился судебный процесс над восемью гражданами России, которых признали виновными в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает азербайджанское издание Media.Az, фигурантов приговорили к лишению свободы на срок от трех до четырех лет.

Приговор был вынесен в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева:

Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов приговорены к 4 годам лишения свободы,

Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый получили по 3 года тюремного заключения.

Обвинение квалифицировало действия подсудимых по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за незаконный оборот наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты, заранее распределив роли, вступили в предварительный сговор для организации сбыта в Баку наркотиков — чуть более 4 граммов героина, 50 таблеток метадона и почти 37 граммов метамфетамина. Эти запрещенные вещества, по данным обвинения, были приобретены и распределены между участниками группы для дальнейшего сбыта.

Россиян задержали в июле 2025 года в рамках операции МВД Азербайджана по пресечению транзита наркотиков из Ирана. Первоначально государственный обвинитель запрашивал для четырех подсудимых по 5 лет лишения свободы, а для остальных четверых — по 4 года, однако суд смягчил наказание на один год для всех фигурантов.

Все осужденные являются специалистами в области информационных технологий и переехали в Азербайджан после объявления частичной мобилизации в России. Их арест произошел на фоне обострения дипломатических отношений между Москвой и Баку, начавшегося на фоне задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, после которых скончались два человека.

В апреле и мае 2026 года в Баку состоялись суды над другими россиянами, задержанными в тот же период. Александр Вайсеро был приговорен к четырем годам заключения за легализацию около $427 тыс., якобы полученных через незаконные сайты для азартных игр.

Игорь Заболотских и Ильнур Валитов получили по три года колонии за легализацию 98 тыс. манатов (около 4,2 млн рублей), заработанных, по версии следствия, за счет киберпреступлений.