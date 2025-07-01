В Баку силовики задержали группу россиян якобы из двух преступных группировок, которые подозреваются в наркотрафике из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Об этом со ссылкой на МВД сообщили местные агентства Report и APA («Азери-Пресс»). На фото- и видеокадрах видны как минимум 10 мужчин, многие со следами побоев на лице и теле, некоторые с кровью на одежде. Официальных сообщений о ситуации из Баку не поступало, как и реакции из Москвы. Что известно о задержаниях россиян в Азербайджане — в материале RTVI.

На кадрах задержанные стоят вдоль стены, идут гуськом глядя в пол, а также передвигаются в полусогнутом состоянии с руками за головой. Также они лежат на земле, а полицейские обыскивают их и заводят руки за спину. Затем их ведут в микроавтобус с заломленными руками, головой в пол.

В сообщениях азербайджанских СМИ подчеркивается, что все задержанные являются гражданами России. Издание Minval утверждает, что всем им предъявлены обвинения в рамках расследуемого уголовного дела.

«Азербайджанские правоохранительные органы достаточно долго <…> “разрабатывали” эти преступные группировки. Их основные участники <…> установлены и задержаны. Оперативные мероприятия продолжаются, и вполне возможно, что очень скоро последуют и новые аресты», — говорится в обзоре под заголовком «Азербайджан нанёс “ювелирный” ответ России».

В материале отмечается, что арест россиян произошел через несколько дней после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня по делу о убийствах. «При всей жесткости силовики [в Баку] ведут себя в соответствии с законом и не устраивают избиения и пытки электротоком так, что в результате двое фигурантов умирают«, — говорится в публикации.

Кого задержали в Баку

Российский канал «Осторожно, новости» идентифицировал на видео с задержанными россиянами 40-летнего бизнесмена Антона Драчева и 30-летнего разработчика в сфере IT Дмитрия Безуглого. Драчев в прошлом был главой отдела IT-разработки в хедж-фонде Red Star Asset Management, после чего запустил собственное дело и ныне является директором онлайн-химчистки Airo. Безуглый, являясь выпускником петербургского Университета ИТМО (Институт точной механики и оптики), работал в компаниях VK и «Яндекс». Чем они занимались в Азербайджане, неизвестно.

Еще один задержанный в Баку россиянин — 35-летний екатеринбуржец Александр Вайсеро, который приехал в Азербайджан в отпуск, пишет E1.ru со ссылкой на его невесту. По словам женщины, он занимался разработкой сайтов.

«Он улетел в Баку в начале июня с другом из Узбекистана. Планировали отдохнуть несколько недель, в ближайшее время я должна была к ним присоединиться. Вчера он примерно до 23:00 был на связи, сказал, что идет домой, а потом перестал отвечать на звонки и сообщения. Через полчаса телефон был выключен. Я забила тревогу, стала всем знакомым писать. В итоге его друзья выяснили, что в дома, где они с другом снимали квартиру, была полиция. А позже в новостях я нашла видео и обвинения, он там больше всех избитый! У него есть травма ноги, а его заставили ходить гуськом», — рассказала собеседница E1.ru.

На массовое задержание россиян отреагировала журналистка, глава медиахолдинга «Осторожно Media» Ксения Собчак.

«То, о чем я говорила. Ненависть всегда порождает ненависть. Теперь в Баку — задерживают и избивают россиян. Айтишников, бизнесменов и журналистов. Прекрасная, цивилизованная дипломатия XXI века с синяками на лице», — написала она в своем канале «Кровавая барыня».

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука пишет, что в Баку были задержаны семеро российских граждан, и отмечает, что «никаких доказательств предоставлено не было, <…> а силовики относятся к ним с демонстративной жестокостью». В публикации говорится, что «среди задержанных едва ли представители ОПГ, а не релоканты, ведущие бизнес за рубежом», и не исключается, что в группу могли попасть и туристы.

В других постах «Рыбарь» расценивает ситуацию как «шантаж и бандитизм в виде захвата заложников, вероятно, с целью последующего обмена», отмечая, что произошедшее — «очередное напоминание о хрупкости сотрудничества в ИТ‑отрасли и тревожный пример для российских специалистов, планирующих работу за рубежом».

«Россияне, работающие в технологической сфере, подверглись насилию без объяснения причин и правовой основы. Более того, айтишников, и, судя по всему, релокантов, задерживали жестко как членов ОПГ. Силовики любого государства вполне могут действовать жестко, когда на это есть основания — у членов преступных групп часто хватает оружия. Но не у первых попавшихся граждан России. <…> Стать заложником в недружественной России стране легко и просто, а бакинский беспредел только начинается», — пишет канал.

Аресты журналистов «России сегодня» и RT

30 июня в Азербайджане задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, их арестовали на четыре месяца по обвинениям в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день в Баку задержали редактора видеоагентства Ruptly (входит в состав телекомпании RT) Айтекин Гусейнову.

В Москве послу Азербайджана Рахману Мустафаеву заявили протест из-за «недружественных действий Баку» и вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить российских журналистов. В своем сообщении об этом МИД России назвал в числе «сознательных недружественных шагов» Азербайджана «русофобскую кампанию», развязанную местными СМИ с подачи властей.

Ранее в Кремле заявили, что «очень внимательно» относятся к сообщениям о задержании российских журналистов и назвали реакцию Баку «чрезвычайно эмоциональной».

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дело азербайджанцев в Екатеринбурге

1 июля суд в Екатеринбурге отправил под стражу еще двоих из шести задержанных азербайджанцев по делу об убийствах и покушениях на убийство, совершенных этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах. Бакир Сафаров и Ахлиман Гянджиев пробудут в СИЗО до 19 июля, до этой же даты ранее были отправлены в СИЗО Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Последнему из шести задержанных Шахину Лалаеву ранее продлили срок содержания и вскоре также изберут меру пресечения.

По версии российского следствия, задержанные уроженцы Азербайджана входили в преступную группу, причастную к нескольким убийствам и покушениям на убийство в Екатеринбурге. В частности, в 2001 году от колото-резаных ран умер бизнесмен Юнис Пашаев, в 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова, а в 2011 году получил смертельное огнестрельное ранение в голову гражданин республики Икрам Гаджиев. Следствие считает мотивом раздел сфер влияния в бизнесе.

МИД Азербайджана заявил «решительный протест» и сообщил, что в результате рейдов силовиков «были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения». Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко выпустила релиз, где говорилось, что один фигурант «скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются».

Тела умерших братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых 30 июня доставили в Азербайджан и на следующий день похоронили. СМИ страны показали фото тел при осмотре государственной спецкомиссией судмедэкспертов и патологоанатомов, на них были видны обширные гематомы и ссадины. Комиссия пришла к выводу, что братья «погибли в результате жестоких избиений». Генпрокуроратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, пытках и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

В Кремле ранее, комментируя возмущение азербайджанской стороны в связи с рейдами, заявили, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».