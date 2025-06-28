МИД Азербайджана потребовал от России «срочного расследования» нападений на азербайджанцев в Екатеринбурге. В ведомстве также объявили о необходимости привлечения к ответственности лиц, «совершивших это неприемлемое насилие».
В ведомстве заявили, что речь идет о рейдах ФСБ 27 июня «по домам, где проживают азербайджанцы в Екатеринбурге». В МИД республики заявили, что в результате этих действий «погибли наши соотечественники, некоторые из них получили тяжкие телесные повреждения, а также были задержаны девять человек».
«Мы ожидаем от России срочного расследования этого вопроса и скорейшего привлечения к ответственности лиц, совершивших это неприемлемое насилие», — сообщили в министерстве.
UPD: в МИД Азербайджана позднее заявили, что вызвали временного поверенного в делах посольства России в республике Петра Волоковых. «Российской стороне был заявлен решительный протест в связи с рейдами, проведенными российскими силовиками 27 июня 2025 года в квартирах, где проживали наши соотечественники, в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения, а девять человек были арестованы», — сообщили в ведомстве.
27 июня E1 со ссылкой на очевидцев писал, что в Екатеринбурге «хватают и увозят» азербайджанцев: «Говорят, ищут убийцу. Куча полицейских из главка, следователи СК». По предварительным данным, было задержано около 50 человек.
Издание отмечало, что мероприятия могут быть связаны с убийством 2001 года, дело о котором «недавно подняли из архива и дали ему ход». Общественник Видади Мустафаев в разговоре с журналистами допустил, что диаспора могла все эти годы прятать предполагаемого преступника.
«Все всё знали: кто убил, когда убил. Об этом говорит количество задержанных. Но диаспора все эти годы покрывала преступников, вместо того чтобы помогать правоохранителям и проводить системную работу. Они не должны отмазывать убийц и других преступников, но это происходило годами», — заявил он.
28 июня один из главных подозреваемых скончался, когда к нему ворвались полиция и спецназ, сообщил E1 его знакомый. По его словам, мужчина был немолод, ему «стало плохо, он схватился за сердце»: «Вызвали скорую, оказали помощь, пытались откачать, но спасти не удалось».
«Погибший был одним из братьев, которых подозревают в убийстве торговца в Екатеринбурге в 2001 году. Сейчас дело поднял из архива четвертый отдел СК, занимающийся раскрытием убийств прошлых лет», — говорится в материале.
По данным издания, сейчас на допросе у правоохранителей находятся десятки людей, связанных с азербайджанской диаспорой. E1 уточняет, что в ТЦ «Баку Плаза» прошли обыски.
Ura.ru сообщает, что скончались двое из подозреваемых. По словам источника URA.RU, претензии у силовиков могли возникнуть к главе организации «Азербайджан-Урал» Шахину Шихлински, его «допрашивали в рамках этого дела». Сам Шихлински назвал эти заявления ложью, отметив, что находится на свободе.
Азербайджанское издание Trend утверждает, что утром 27 июня в Екатеринбурге силовики провели рейды более чем в 10 квартирах, где проживали азербайджанцы.
«В ходе операции погибли два брата — Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще девять человек были задержаны. По имеющейся информации, 3 человека были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое», — говорится в материале.
Также погиб двоюродный брат Сафаровых — Кямал, заявляет Media.az со ссылкой на родственников мужчины. Портал пишет, что погибшие были родственниками журналиста, литературоведа и переводчика Сейфаддина Гусейнли.
«Поводом для операции стало расследование убийства мужчины по имени Юнис, уроженца Агдамского района Азербайджана, совершенного еще в 2001 году в одном из городских кафе», — отмечает Media.az.
В пресс-службе СУ СК России и ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что при поддержке сотрудников Росгвардии был «проведен комплекс мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет», задержаны лица (их число не уточняется) по подозрению «в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга», также были проведены обыски.