МИД Азербайджана потребовал от России «срочного расследования» нападений на азербайджанцев в Екатеринбурге. В ведомстве также объявили о необходимости привлечения к ответственности лиц, «совершивших это неприемлемое насилие».

В ведомстве заявили, что речь идет о рейдах ФСБ 27 июня «по домам, где проживают азербайджанцы в Екатеринбурге». В МИД республики заявили, что в результате этих действий «погибли наши соотечественники, некоторые из них получили тяжкие телесные повреждения, а также были задержаны девять человек».

«Мы ожидаем от России срочного расследования этого вопроса и скорейшего привлечения к ответственности лиц, совершивших это неприемлемое насилие», — сообщили в министерстве.

UPD: в МИД Азербайджана позднее заявили, что вызвали временного поверенного в делах посольства России в республике Петра Волоковых. «Российской стороне был заявлен решительный протест в связи с рейдами, проведенными российскими силовиками 27 июня 2025 года в квартирах, где проживали наши соотечественники, в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения, а девять человек были арестованы», — сообщили в ведомстве.

27 июня E1 со ссылкой на очевидцев писал, что в Екатеринбурге «хватают и увозят» азербайджанцев: «Говорят, ищут убийцу. Куча полицейских из главка, следователи СК». По предварительным данным, было задержано около 50 человек.

Издание отмечало, что мероприятия могут быть связаны с убийством 2001 года, дело о котором «недавно подняли из архива и дали ему ход». Общественник Видади Мустафаев в разговоре с журналистами допустил, что диаспора могла все эти годы прятать предполагаемого преступника.