В Баку задержали редактора Ruptly Айтекин Гусейнову, сообщается в телеграм-канале видеоагентства. Она ехала к офису «Sputnik Азербайджан», где днем 30 июня были задержаны двое сотрудников.

«Гусейнова по просьбе редакции поехала к офису «Спутник Азербайджан» в Баку, чтобы с улицы снять для агентства проходящие в здании обыски», — говорится в сообщении.

В Ruptly сообщили, что сотрудница агентства прибыла на место в 16:00 (15:00 мск), через 20 минут сообщила, что отсняла материал, после чего перестала выходить на связь. Ее мать подтвердила задержание.

Днем 30 июня после полицейских мероприятий в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку были задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Местные СМИ сообщили о задержании «агентов ФСБ», якобы работавших в агентстве под прикрытием. В азербайджанском МВД заявили, что задержания прошли в рамках расследования деятельности Sputnik на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года».

В связи с «недружественными действиями Баку» в МИД России был вызван посол Азербайджана. Задержание российских журналистов в министерстве назвали незаконным.

Союз журналистов России выразил протест в связи с задержанием Картавых и Белоусова, назвав действия азербайджанских силовиков «грубым нарушением прав журналистов, закрепленных в международных конвенциях». Медиагруппа «Россия сегодня» воспринимает события вокруг представительства Sputnik в Баку «как несправедливость», заявил ее гендиректор Дмитрий Киселев. По его словам, визит в редакцию агентства силовиков и задержание журналистов выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить отношения России и Азербайджана.

Отношения Москвы и Баку обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. Всего в отдел полиции были доставлены свыше 50 человек. Задержания прошли в рамках расследования дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных в Екатеринбурге этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах. В статусе подозреваемых задержали шестерых человек, троих из них суд арестовал, остальным продлили срок содержания на 72 часа.

МИД Азербайджана выразил решительный протест временному поверенному в делах российского посольства Петру Волоковых в связи с рейдами российских силовиков в Екатеринбурге. В Баку заявили, что среди задержанных были погибшие и пострадавшие. В СК сообщили, что один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, также выясняются причины смерти «второго лица». По данным E1.ru, это были братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которых подозревали в убийстве бизнесмена Юниса Пашаева в 2001 году.

На фоне массовых задержаний азербайджанцев Минкультуры Азербайджана объявило об отмене всех связанных с Россией культурных мероприятий. Кроме того, азербайджанская делегация отказалась от участия в заседании комиссии парламента республики и российского Федерального собрания по межпарламентскому сотрудничеству.

В МИД России, комментируя претензии Баку, заявили, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов, а все задержанные по уголовному делу — российские граждане. В Кремле выразили мнение, что действия правоохранительных органов не могут быть поводом для дипломатических демаршей.