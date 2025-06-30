Резкая реакция Баку на задержание азербайджанцев по делу о давних убийствах и покушениях в Екатеринбурге обострила риторику в российских патриотических пабликах. На фоне сдержанных высказываний из Кремля и Госдумы военные блогеры и журналисты говорят о необходимости жесткого ответа Москвы на отмену Азербайджаном связанных с Россией культурных мероприятий, антироссийские сюжеты на местном телевидении, а также обыски в агентстве «Sputnik Азербайджан» и задержание его сотрудников. RTVI собрал реакции на обострение отношений между Москвой и Баку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверно, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов, и это не может и не должно являться поводом для подобной реакции.

Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

В связи недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики.

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ):

Вызывает недоумение нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации — таких, как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые признают и защищают свободу выражения мнения, включая свободу журналистской деятельности. <…> Мы выражаем обеспокоенность нарушением прав российских журналистов и надеемся на их скорейшее освобождение.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев:

Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку как несправедливость. Претензий по существу к журналистской работе Sputnik-Азербайджан не было и нет. <…>

Вдруг в редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как «сотрудников ФСБ» с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения.

Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, «среднее звено гуляет само по себе». Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают.

Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев:

Не нужно вообще никаких заявлений, просто нужно щемить бизнес-ОПГ и диаспоры по всей стране, молча и без всяких заявлений. Но мало верится, что на это будет политическое решение.

Если уж после «Крокуса» никто не спросил с владельцев здания за пожарную безопасность при том, что абсолютное большинство людей погибло не от пуль террористов, а потому, что не смогли выбраться из горящего зала, то кто будет масштабировать проблему азербайджанских ОПГ до всей диаспоры и ее уважаемых бизнесменов из-за давнишней стрельбы в Екатеринбурге? Братские же отношения, горизонтальные и диагональные связи…

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин:

Это продолжение все той же истории, она продолжает раскручиваться для возбуждения страстей и доказательства того, что Россия преследует азербайджанцев. Вот ради чего все это делается, ищут под любой кроватью.

Никаким стратегическим партнером с самого начала, в чем заблуждение с нашей стороны, Азербайджан не являлся на всем протяжении истории своей независимости. <…> После [перехода Карабаха под полный контроль Баку и исхода оттуда армянского населения] у руководства Азербайджана отпал повод закладываться на возможную негативную реакцию России, остерегаться вмешательства России в подобного рода действия. Надобность в том, чтобы подчеркивать особые отношения с Россией, перестала быть существенной.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа:

Мне кажется, этот вопрос урегулируют. Надо во всем разобраться. Я уверен, что мы найдем пути сохранения наших дружественных отношений, которые подчас многие пытаются разрушить и ищут для этого повод.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко:

Я не хотел бы, чтобы вот эти действия еще больше наводили эскалацию в российско-азербайджанских отношениях. Я считаю, что это какое-то определенное недоразумение. <…> Если какие-то действия происходят, они не несут никаких шагов по укреплению взаимоотношения и дружбы. Все непонятные истории касательно недопонимания надо урегулировать на уровне МИД, на уровне дипломатических миссий, на уровне групп дружбы в том числе, которые активно работают между Россией и Азербайджаном.

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев:

К 1991 году СССР создал в Азербайджане систему бесплатного образования и здравоохранения, ликвидировал безграмотность, построил 85% промышленной инфраструктуры. И тут Азербайджан сказал России «до свидания». За 34 года независимости страна добилась того, что ВВП на душу населения — $7,277, в 2,5 раза ниже, чем у Казахстана ($18,100) и даже Грузии ($8,200). <…> Минимальная зарплата в $235 составляет лишь половину прожиточного минимума. <…> Социальные расходы — одни из самых низких в СНГ. Эти безнадежные результаты Азербайджан продемонстрировал тогда, когда «впервые за 200 лет стал сильным государством».

Молодцы. Что здесь добавишь. Только вот непонятно, зачем граждане этого чудесного, сильного и независимого Азербайджана толпами валят в Россию. Пора домой, в Азербайджан.

Гендиректор и президент News Media Арам Габрелянов:

Именно несуразность случая дает мне основание считать, что официальный Баку искал любой повод, чтобы задраться с Россией. И очень срочно искал. А ничего другого просто не подворачивалось. <…>

Я предупреждал, что опьянение успехами уже в истории азербайджанцев приводило их к поражению в борьбе с Россией. И на этот раз будет так же.

Насколько я понимаю возможности азербайджанской армии, остановить их смогут несколько десятков хороших расчетов FPV-дронов.

Для более глубокого осознания Алиевым величия нужно забрать у нынешних азербайджанских владельцев (-а) овощебаз типа «Фуд-сити» и ТЦ «Европейский» в Москве и Алексеевского рынка в Воронеже. И начать ремонт логистических путей снабжения этих азербайджанских ППД [пунктов постоянной дислокации] в России. <…> Сейчас персонально Алиев захотел конфликта. А на Востоке и Кавказе слабину давать нельзя.

Только грубая спокойная и непреклонная сила приведет несменяемую верхушку в Баку в чувство.

Писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский:

Прилегающие к Дагестану области Азербайджана населены преимущественно лезгинами, составляющими 2% населения страны. Но азербайджанцы упорно отказывают лезгинам и другому крупному нацменьшинству, талышам, в автономии, пытаясь их ассимилировать и лишить национальной самобытности.

Пришло время говорить о деколонизации Азербайджана!

Журналист телеканала «Соловьев Live» Сергей Мардан:

Россия милостиво позволила сыну бывшего члена Политбюро ЦК КПСС «победить» безоружный Карабах. Вот только милость, не подкрепленная штыками, азиатами не ценится. Самое время подумать о безопасности судоходства и нефтедобычи на Каспии. А заодно — об уплате налогов двумя миллионами азербайджанских торговцев, расположившихся в русских городах как у себя дома. И, кстати, Баку всегда был русским городом. Как и Одесса.

Если можем, то надо ответить так же, как Азербайджан. Ассиметрично и жестко. Не выражая ничего. Способов миллион. <…> Причем надо выбирать самые жесткие варианты ответа. Но это если на них есть силенки.

Военный волонтер Алексей Живов:

Пора бить по Азербайджану из крупных стволов.

Следственный комитет России мог бы возбудить уголовное дело по фактам неизбирательного геноцида русского населения Азербайджской ССР в 1990-1993 годах.

Военный волонтер Роман Алехин:

Это разве не провал работы специалистов, отвечающих за продвижение интересов России, в том числе через соотечественников? А почему провал? Потому что непрофессионалы в инструментах социальных технологий? Или потому что слишком хорошие профессионалы в освоении бюджетов и красивых отчетах?

В Закавказье у нас дела идут крайне плохо. Грузия, Азербайджан, Армения уходят под протекторат британцев и турок. Утрата нашего влияния в этом регионе негативно скажется на безопасности наших южных границ, что вынудит нас держать на этом направлении ухо в остро.

Военкор Александр Сладков:

Теперь вот не дружим ни с Ереваном, ни с Баку. И вопрос тот же: почему? И еще вопрос: чья политика в этом виновата, армянская и азербайджанская или наша, российская?

Военкор «Комсомольской правды», автор канала «Русский тарантасъ» Дмитрий Стешин:

Если Россия просто заморозит весь азербайджанский бизнес, процесс обострения свернут. <…>

России нужно действовать быстро, крайне жестко и решительно. И отношения сразу наладятся.

Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников:

Азербайджан в ответ на арест членов этнической банды в Екатеринбурге запретил выступления российским артистам. Не останавливайтесь, закройте назло России рынок «Садовод».

Военно-политический блогер Юрий Подоляка:

Повод, который выбрало азербайджанской руководство (глупее не придумать — вписаться за уголовников, убивавших азербайджанцев, но, видимо, другого просто могло не представиться), говорит о том, что оно спешит.

Главред ИА «Регнум», член СПЧ Марина Ахмедова:

Откуда такая святая вера в то, что выходцы из Азербайджана не могут совершать преступления? Или тут просто вера в то, что азербайджанскую диаспору, членами которой являются задержанные, трогать нельзя? А вот почему Азербайджан не делает замечания своим гражданам, проживающим у нас, когда они нарушают закон?