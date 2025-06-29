Азербайджан отменил все связанные с Россией культурные мероприятия и запланированный на конец июня визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука в Баку из-за массового задержания выходцев из республики в Екатеринбурге по старому делу об убийстве. Что известно об этом деле — в материале RTVI.

Убийство произошло в уральской столице в мае 2001 года недалеко от кафе «Каспий». Жертвой стал бизнесмен Юнис Пашаев — екатеринбуржец азербайджанского происхождения, которого СМИ называют «торговцем».

Он получил множественные ножевые ранения, колотые и резаные. Впоследствии было установлено, что в качестве орудий убийства использовались кухонные ножи. Пашаева «зарезали толпой», пишет Е1.ru. Знакомый родственников жертвы рассказал изданию, что умирающий бизнесмен якобы успел назвать имена убийц.

По словам источника, в убийстве Пашаева уже на начальном этапе расследования подозревали братьев Сафаровых, которые предположительно «держат» кафе «Каспий», — именно на них якобы и указал бизнесмен перед смертью.

«Но привлечь их к ответственности тогда не удалось. Сейчас родственники рады, что справедливость восторжествовала, пусть и спустя столько времени», — заявил собеседник Е1.ru.

Сегодня, 29 июня, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал директоров «Каспия» Мазахира и Акифа Сафаровых, а также их брата Аяза Сафарова. Предполагаемые владельцы кафе Зиеддин и Гусейн Сафаровы, как утверждают екатеринбургские и азербайджанские СМИ, скончались от сердечных приступов в ходе рейда. Вугара и Магамеда Сафаровых отпустили вскоре после задержания. Камал Сафаров находится в реанимации.

У многих задержанных членов семьи Сафаровых в Екатеринбурге имеется ресторанный бизнес: у Мазахира Сафарова — компания «Далида», у Аяза Сафарова — доля в компании «Нигма», у Акифа и Камала Сафаровых — фирмы с одинаковым названием «Агдам», созданные с разницей в 13 лет.

Кафе «Каспий» в местной прессе часто называют «скандальным». Оно выгодно расположено на берегу озера Шарташ, благодаря чему позиционируется как «видовое», и часто упоминается в отзывах посетителей как место с вкусным шашлыком. Заведению уже больше 20 лет, и у него богатая история.

В сентябре 2004 года в подсобке «Каспия» заживо сгорел Александр Сафаров — за несколько дней до собственной свадьбы, которая должна была состояться в Азербайджане. Екатеринбургские СМИ утверждают, что это произошло в ходе «погрома на национальной почве». Е1.ru пишет, что этот «погром устроили скинхеды».

«После этого “разборки” в кафе или рядом с ним происходили не раз, а один из совладельцев кафе однажды заказал своего компаньона (правда, покушение оказалось неудачным, киллера поймали)», — утверждает Ura.ru.

В 2013 году строение, в котором находился «Каспий», было признано незаконным, поскольку было возведено в природоохранной зоне у озера под видом «временного нестационарного объекта» — летней веранды. Весь 2014 год владельцы заведения провели в судах, надеясь опротестовать это решение, но не смогли. Летом 2015 года приставы опечатали кафе, но веранда продолжала работать, а весной 2016 года постройку снесли.

Однако уже через три месяца руководитель азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский сообщил, что вместе с компаньонами выкупил землю, где стояло кафе, и презентовал сити-менеджеру Екатеринбурга проект строительства нового «Каспия» на том же месте. На фото в статье об этой презентации запечатлен Аяз Сафаров, подписанный как «директор кафе».

Екатеринбургские СМИ писали, что по факту заведение даже не отстраивали заново, а просто восстановили после сноса, чтобы начать работу к теплому сезону.

В 2017 году судебные приставы временно закрыли и опечатали «Каспий» за нарушения требований санитарного, лицензионного, природоохранного, земельного законодательства, пожарной безопасности и правил торговли. В публикациях об этом Шихлинского называли совладельцем заведения.

Сейчас Шихлинского, который является заместителем председателя организации «Азербайджан — Урал», упоминают в связи с задержанием Сафаровых. По неподтвержденным данным, его якобы «проверяли в качестве выгодоприобретателя» по уголовному делу, но не задерживали. Сам он 29 июня присутствовал в суде, где арестовывали Сафоновых, как представитель азербайджанской диаспоры.

Летом 2018 года суд вновь признал кафе «самовольной постройкой». В ходе проверки прокуратура выяснила, что вместо «нестационарного временного объекта» заведение представляет собой двухэтажное капитальное здание площадью 400 кв. метров. Собственнику дали три месяца на его снос.

В публикациях СМИ отмечалось, что администрация Екатеринбурга якобы не имела претензий к «Каспию», а на закрытии и сносе настаивало Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, которое выявило нарушения в водоохранной зоне Шарташа — в частности, нарушение береговой линии автостоянкой и отсыпку берега строительным мусором.

В феврале 2019 года «Каспий» снесли в принудительном порядке. В ФССП тогда отмечали, что владелец заведения является должником, ограничен в праве выезда из России и неоднократно привлекался к административной ответственности.

После этого кафе снова отстроили. В 2023 году его опечатывали из-за нарушений правил пожарной безопасности, а в 2014 году закрывали на 40 суток из-за антисанитарии — ржавых холодильников, отсутствующих вытяжек, скопления жира на оборудовании и грязного пола и окон. На странице «Каспия» в соцсети «ВКонтакте» последние посты от администрации датируются 2023 годом.