В Свердловской области выявили этническую преступную группу, которую подозревают в убийствах и покушениях на убийство. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. МИД Азербайджана ранее призвал Россию расследовать задержания уроженцев республики в Екатеринбурге.

В сообщении СК уточняется, что четвертый отдел по расследованию особо важных дел (преступлений прошлых лет) расследует уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Убийство по найму» и «Покушение на убийство по найму».

«По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас фигурантов проверяют на причастность к другим преступлениям. Решается вопрос об их отправке в СИЗО. Расследование дела находится на контроле руководства СУ СК по региону.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что в результате «рейдов ФСБ» 27 июня были задержаны девять азербайджанцев, двое были убиты. Также был вызван российский поверенный в делах России в республике Петр Волоковых, ему был выражен «резкий протест». Также Баку потребовал от Москвы немедленно расследовать дело и привлечь «лиц, совершивших неоправданное насилие».

Информацию о смерти задержанных в СКР не комментировали.

66.ru со ссылкой на источник пишет, что задержания прошли в рамках расследования убийства торговца Юниса Пашаева в 2001 году.

«Среди задержанных — якобы члены клана Сафарова и глава организации “Азербайджан-Урал” Шахин Шихлинский. Последнего “проверяли в качестве выгодоприобретателя”, но в итоге отпустили», — уточняет издание.

Источники 66.ru отметили, что во время задержания «от сердечного приступа скончались двое подозреваемых».

Издание Е1 пишет, что во время рейда скончался один из братьев Сафаровых, подозреваемых в убийстве Пашаева в Екатеринбурге в 2001 году (мужчину зарезали ножницами на улице). Всего, по данным журналистов, было задержано около 50 человек. Такую же цифру называло и Ura.ru, добавив, что несколько человек потом отпустили.

Как пишет азербайджанское агентство APA, в Екатеринбурге были задержаны девять человек, все они — родственники.

«В настоящее время двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, а остальные девять человек находятся в полиции. Все задержанные являются гражданами России азербайджанского происхождения», — говорится в материале.

Агентство утверждает, что в результате рейда силовиков были убиты два брата Сафаровых — Гусейн и Зияддин, владельцы ресторана «Каспий».

«Ожидается, что завтра тела братьев будут переданы их семьям. <…> По неподтвержденной официально информации, причиной проведения операции против семьи Сафаровых стало убийство в 2001 году уроженца Агдамского района по имени Юнис», — пишет APA.

При этом издание Modern.az со ссылкой на родственников погибших утверждает, что погибших пятеро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых — уроженцев Азербайджана, которые являются гражданами России.