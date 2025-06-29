Власти Азербайджана приняли решение отменить все культурные мероприятия, запланированные в сотрудничестве с Россией, из-за задержания выходцев из республики в Екатеринбурге по подозрению в убийстве 24-летней давности. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского Минкульта.

В сообщении говорится, что сотрудники российских правоохранительных органов «умышленно и неоправданно» применили насилие к «азербайджанцам» в Екатеринбурге, и в последнее время «такие случаи носили систематический характер».

Минкульт Азербайджана уточнил, что отмена коснется мероприятий, которые планировались по линии «государственных и частных учреждений» и каким-либо образом связаны с Россией, — концертов, фестивалей, спектаклей, выставок и так далее. Тем, кто уже купил билеты на эти мероприятия, рекомендовано обратиться в точки продаж и на онлайн-площадки, чтобы запросить возврат денег в полном объеме.

До этого азербайджанские СМИ сообщили, что по той же причине Баку отменил запланированный на конец июня визит российского вице-премьера Алексея Оверчука, поскольку считает «нецелесообразным» приезд «любого официального представителя России».

МИД Азербайджана потребовал от российской стороны «срочного расследования» произошедшего в Екатеринбурге и привлечения к ответственности лиц, якобы «совершивших это неприемлемое насилие» по отношению к задерживаемым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что временный поверенный в делах посольства России в республике Петр Волоковых, которого накануне вызывали в азербайджанское внешнеполитическое ведомство, предоставил все необходимые разъяснения. Она также подчеркивала, что задержанные в Екатеринбурге являются гражданами РФ.

Сегодня, 29 июня, в Ленинском районном суде Екатеринбурга избирают меру пресечения для фигурантов уголовного дела, из-за которого возник этот скандал. Речь идет об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого в 2001 году зарезали ножницами прямо на улице. Им занимается четвертый отдел по расследованию особо важных дел (преступлений прошлых лет) СК России. Дело возбуждено по трем статьям УК — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Убийство по найму» и «Покушение на убийство по найму».

В рамках этого расследования 27 июня в Екатеринбурге были проведены задержания, которые азербайджанские СМИ назвали «рейдами ФСБ». Они же распространили информацию о том, что к задержанным применялось насилие, а двое из них якобы скончались от сердечного приступа. Официальных данных о количестве задержанных не публиковалось.

На сегодняшнем судебном слушании присутствуют шестеро из них, двое уже арестованы. Уральское издание 66.ru называет имена троих фигурантов — Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. Мазахир и Акиф Сафаровы по решению суда взяты под стражу до 19 июля. Все они являются родственниками, имеют азербайджанские корни и российское гражданство. Акиф Сафаров — директор ресторана «Каспий» в Екатеринбурге.

Адвокат Мазахира Сафарова заявил, что у его подзащитного сломаны ребра, а сам он — что дал признательные показания под давлением, но не будет от них отказываться, поскольку опасается за своих близких. Акиф Сафаров появился в зале суда с кровоподтеками на лице, происхождение которых объяснил падением. Он отвергает предъявленные ему обвинения.

По ходатайству следствия сами заседания по избранию меры пресечения в отношении всех фигурантов проводятся в закрытом режиме, поэтому журналистов пускают только на оглашение решения.