Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу Мазахира Сафарова — фигуранта уголовного дела, из-за которого между Азербайджаном и Россией разразился дипломатический скандал. О его аресте до 19 июля 2025 года сообщил телеграм-канал судов Свердловской области.

Сафарову вменяют убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по предварительному сговору (п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

«По версии следствия, Сафаров входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах», — говорится в сообщении телеграм-канала судов Свердловской области.

Мазахир Сафаров является фигурантом уголовного дела, из-за которого Азербайджан обвинил российские правоохранительные органы в применении насилия при задержании подозреваемых и потребовал провести расследование по этому поводу.

Сафаров, в частности, получил перелом ребер: травму, как сообщил его адвокат Алексей Филькин, задокументировали в больнице. Защитник также утверждает, что его клиент дал признательные показания под давлением, но не собирается от них отказываться, поскольку якобы боится за свою семью. На заседании Ленинского райсуда, где ему избирали меру пресечения, Сафаров заявил, что подвергся пыткам.

Уголовное дело, по которому арестовали Сафарова, ведет четвертый отдел по расследованию особо важных дел (преступлений прошлых лет) СК России, оно возбуждено по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Убийство по найму» и «Покушение на убийство по найму». В комитете уточнили, что фигуранты уже дали признательные показания, и сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям.

Уральское издание 66.ru утверждало, что ключевым эпизодом дела является убийство торговца Юниса Пашаева, которого зарезали ножницами на улице в 2001 году. В качестве возможного «выгодоприобретателя» от этого преступления якобы рассматривали главу организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского, но после задержания его отпустили.

Задержания проводились 27 июня, количество задержанных до сих пор официально не названо. В СМИ фигурируют разные данные: местные издания пишут, что были задержаны около 50 человек, но некоторых потом отпустили, а азербайджанские — о задержании более девяти человек, которые приходятся друг другу родственниками, являются выходцами из Азербайджана, но имеют российское гражданство. Среди них, в частности, — директор ресторана «Каспий» Акиф Сафаров, который проходит по делу подозреваемым и 29 июня был доставлен в суд для избрания меры пресечения, но обвинения ему пока не предъявлены.

Азербайджанское агентство APA утверждает, что в результате рейда силовиков скончались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, владельцы ресторана «Каспий». По словам источников 66.ru, во время задержания «от сердечного приступа скончались двое подозреваемых». Издание Е1.ru пишет, что один из братьев Сафаровых — немолодой мужчина — умер на следующий день после задержания. Шихлинский утверждал, что после обысков двух человек увезли в горбольницу №36, а одного — в реанимацию из-за проблем с сердцем.

МИД Азербайджана сначала потребовал от российской стороны «срочного расследования» произошедшего в Екатеринбурге и привлечения к ответственности лиц, якобы «совершивших это неприемлемое насилие» по отношению к задерживаемым, а потом вызвал временного поверенного в делах посольства России в республике Петра Волоковых, заявив ему «решительный протест» в связи с действиями силовиков в Екатеринбурге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Волоковых дал азербайджанским дипломатам все необходимые разъяснения и заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Она подчеркнула, что все задержанные по уголовному делу об убийстве являются российскими гражданами.

Впоследствии азербайджанские СМИ сообщили, что Баку отменил запланированный на конец июня и уже согласованный визит зампреда правительства РФ Алексея Оверчука, поскольку в нынешней ситуации считает «нецелесообразным» приезд «любого официального представителя России». В Москве эту информацию пока не комментировали.