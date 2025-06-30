Журналисты агентства «Sputnik Азербайджан» перестали выходить на связь после сообщений о проведении силовиками операции в редакции, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Российских дипломатов без объяснения причин не допускают к сотрудникам издания, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Что известно об обысках в офисе «Sputnik Азербайджан» на фоне обострения отношений между Москвой и Баку — в материале RTVI.

Операция против журналистов

Силовики пришли в редакцию агентства Sputnik в Азербайджане днем 30 июня. По данным издания Qafqazinfo, полиция «взяла офис под контроль». Агентству Trend в МВД республики рассказали, что правоохранители проводят «операцию».

«Подтверждаем. Об операции будет предоставлена дополнительная информация», — рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Как сообщило РИА Новости, полиция вызвала в офис местного представительства Sputnik всех сотрудников, которые не находились на рабочих местах. Территорию перед зданием редакции оцепили, возле него стоят автомобили патрульно-постовой службы и черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Несколько правоохранителей стоят на улице, в здание никого не пускают.

Полиция Азербайджана во время операции в офисе «Sputnik Азербайджан» задержала сотрудников агентства, которые являются сотрудниками ФСБ России, пишут местные порталы Vesti.az, APA и Minval со ссылкой на источники.

«Ответа нет»

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, сотрудники российского посольства в Баку уже отправились в офис Sputnik, где проходит «спецоперация».

«Сотрудники не выходят на связь — очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России», — добавила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что дипломаты более двух часов не могут связаться с российскими журналистами в Баку.

«Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами — российскими гражданами», — процитировал ее ТАСС.

По словам Захаровой, азербайджанская сторона без объяснения причин не допускает дипломатов к российским журналистам. Власти республики не реагируют на поступающие на этот счет запросы.

«Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов», — сообщила Захарова.

Посольство России проинформировало МИД, МВД и Службу государственной безопасности Азербайджана о ситуации. «Ответа нет», — добавила Захарова.

Ликвидация представительства «Россия сегодня» в Азербайджане

В конце февраля пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил о прекращении деятельности медиагруппы «Россия сегодня» на территории республики. По его словам, российская компания может рассчитывать на аккредитацию лишь для одного корреспондента.

Россия рассчитывает, что Азербайджан будет руководствоваться союзническим характером двусторонних отношений и подойдет к решению вопроса с работой агентства конструктивно, заявила тогда Захарова.

«Ожидаем конструктивной реакции, рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся выйти на взаимоприемлемые решения», — отмечала официальный представитель российского МИДа.

Аргументацию Азербайджана касательно работы Sputnik в России «прекрасно услышали и поняли», указала Захарова.

«Всегда же можно найти взаимоприемлемые развязки, найти возможность для разрешения и урегулирования ситуации <…> Не вижу здесь противоречий между соблюдением законности и нормальными взаимоуважительными отношениями по урегулированию ситуации», — процитировал представителя МИД ТАСС.

Обострение российско-азербайджанских отношений

27 июня в Екатеринбурге задержали около 50 человек, включая азербайджанцев с российским гражданством. Следственные мероприятия прошли в рамках расследования дела об убийствах и покушениях на убийство в столице Урала в 2001, 2010 и 2011 годах. В статусе подозреваемых задержали шестерых человек, троих из них суд арестовал, остальным продлили срок содержания на 72 часа.

МИД Азербайджана сообщил, что среди задержанных был погибшие и раненые. В министерстве попросили привлечь к ответственности причастных к якобы совершенному насилию. В СК 30 июня сообщили, что один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, также выясняются причины смерти «второго лица». В МИД России заявили, что ситуация находится на контроле правоохранителей.

Баку отменил визит своей делегации в Москву и запретил проводить связанные с Россией культурные мероприятия. Представители азербайджанской диаспоры в РФ обвинили власти республики в игре в «политиканство».

В Кремле выразили сожаление в связи с действиями Баку.

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверно, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции». Россия заинтересована в дальнейшем развитии «добрых отношений с Азербайджаном», добавил Песков.