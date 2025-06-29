Делегация Милли Меджлиса Азербайджана отказалась от запланированного участия в 23-м заседании двусторонней комиссии по межпарламентскому сотрудничеству, которое должно пройти в Москве. Об этом сообщается на сайте парламента республики.

В этом заявлении сказано, что поездка отменена из-за якобы «демонстративных, целенаправленных и несущих характер беззаконного произвола убийств и актов насилия в отношении азербайджанцев, совершенные правоохранительными органами на этнической почве в городе Екатеринбурге». Кроме того, в азербайджанском парламенте утверждают, что подобные случаи в последнее время стали происходить регулярно.

Ранее Минкульт Азербайджана уже объявил об отмене всех так или иначе связанных с Россией культурных мероприятий, включая концерты, фестивали, выставки и спектакли. Причины отмены были названы такие же — задержание фигурантов уголовного дела об убийстве 24-летней давности в Екатеринбурге.

Кроме того, как утверждают азербайджанские СМИ, Баку в одностороннем порядке отменил запланированный на конец июня визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука и дал понять, что другие визиты высокопоставленных государственных деятелей из Москвы тоже расцениваются как «нецелесообразные».

По уголовному делу, которое вызвало такую критику со стороны Азербайджана, задержаны выходцы из республики с российским гражданством. Их подозревают в причастности к убийству бизнесмена Юнуса Пашаева, который был зарезан на улице в Екатеринбурге в 2001 году. При задержании, которое проводилось 27 июня, нескольким фигурантам стало плохо. Некоторые задержанные заявили, что подверглись насилию и дали показания под давлением.

Азербайджанские и уральские СМИ со ссылкой на неофициальные источники пишут, что двум фигурантам стало плохо с сердцем, и они якобы умерли, а третий находится в реанимации. Официального подтверждения этой информации не поступало. На видео из суда, где задержанным 29 июня избирали меру пресечения, как минимум двое были с гематомами на лице. Оба заявили, что получили травмы до задержания.

МИД Азербайджана потребовал от российской стороны «срочного расследования» произошедшего в Екатеринбурге и привлечения к ответственности лиц, якобы «совершивших это неприемлемое насилие» по отношению к задерживаемым, а потом вызвал временного поверенного в делах посольства России в республике Петра Волоковых, заявив ему «решительный протест» в связи с действиями силовиков в Екатеринбурге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Волоковых дал азербайджанским властям все необходимые разъяснения и заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Она подчеркнула, что все задержанные по уголовному делу об убийстве являются российскими гражданами. При этом Баку продолжает называть их азербайджанцами.