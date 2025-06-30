В Кремле выразили сожаление в связи с решением властей Азербайджана отменить в стране культурные мероприятия, связанные с Россией, а также отмену визита делегации парламента в Москву. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию Баку на задержание азербайджанцев по делу об убийствах и покушениях в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверно, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей», — сказал представитель Кремля.

По его словам, речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, и «это не может и не должно являться поводом для подобной реакции».

«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — заверил Песков.

Он добавил, что в настоящий момент разговор между президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым не запланирован. «Но, с другой стороны, если он потребуется, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки», — отметил Песков.

Массовые задержания азербайджанцев с российским гражданством в Екатеринбурге прошли 27 июня. Всего в отдел полиции были доставлены свыше 50 человек. Задержания прошли в рамках расследования уголовного дела об убийствах и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах. Мотивом совершенных преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе.

Всего в качестве подозреваемых были задержаны шесть российских граждан — Мазахир, Акиф, Бакир и Аяз Сафаровы, а также Алихман Гянджиев и Шахин Лалаев. Троих из них суд отправил под стражу, остальным продлили срок содержания на 72 часа. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию. В СК 30 июня сообщили, что один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, также выясняются причины смерти «второго лица». По данным E1.ru, погибшие — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которых подозревали в убийстве бизнесмена Юниса Пашаева в 2001 году.

В МИД России, комментируя претензии азербайджанской стороны, заявили, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов, а все задержанные по уголовному делу об убийстве являются российскими гражданами.

На фоне резонансного расследования Минкультуры Азербайджана объявило об отмене всех связанных с Россией культурных мероприятий, включая концерты, фестивали, выставки и спектакли. В то же время азербайджанская делегация отказалась от участия в заседании комиссии парламента республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Генпрокуратуру с ходатайством о проверке законности массовых задержаний в Екатеринбурге. По словам омбудсмена, к ней обратилась азербайджанская коллега Сабина Алиева «по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня».