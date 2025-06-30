Уроженцы Азербайджана, задержанные в Екатеринбурге по делу об этнической преступной группе, связаны с делом о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области, где в 2021 году погибли более 40 человек. Об этом сообщают РБК и РИА Новости со ссылкой на источники.

«В 2021 году Екатеринбург потрясли новости о массовом отравлении алкоголем, тогда погибли около 40 человек. Позже выяснится, что организаторами указанных поставок были одни из задержанных», — заявил собеседник РИА Новости.

По словам источника URA.RU в силовых структурах, азербайджанские бизнесмены владели киосками с контрафактными товарами. Организаторами поставок нелегального алкоголя могли быть представители клана Сафаровых, задержанные по делу этнической ОПГ, уточнил собеседник издания.

Массовое отравление алкоголем в Оренбуржье

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Оренбургской области в октябре 2021 года. Пострадали более 55 человек, 44 из них умерли.

Анализы показали наличие метанола в биологических жидкостях пострадавших и умерших. В некоторых случаях его концентрация в организме в три-пять раз превышала смертельную дозу.

Во время обысков на складе, откуда сбывался контрафакт, было изъято 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 л, более 1,6 тыс. полулитровых бутылок и пустая тара.

В августе 2023 года семерых фигурантов дела приговорили к срокам от трех лет условно до 6,5 года колонии общего режима. Прокуратура обжаловала приговор, потребовав его ужесточить. В ноябре суд увеличил шестерым подсудимым сроки заключения до девяти-десяти лет колонии.

Задержание азербайджанцев на Урале

В конце июня силовики задержали в Екатеринбурге около 50 уроженцев Азербайджана по делу об убийствах и покушениях в 2001-м, 2010-м и 2011 годах.

Двое задержанных — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — умерли. По словам источника E1.RU в медицинских кругах, у первого брата «клиническая картина была характерна для инсульта», а у второго диагностировали закупорку сосудов.

29 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал троих фигурантов дела — Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых. Еще троим — Алихману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову — продлили срок содержания на 72 часа.

По версии следствия, все они входили в состав этнической преступной группы, причастной к нескольким убийствам и покушениям на убийство в Екатеринбурге.

По данным E1.RU, им в частности вменяется убийство предпринимателя азербайджанского происхождения Юниса Пашаева в 2001 году и его знакомого, владельца овощебазы Икрам Гаджиева в 2011-м, а также покушение на заказное убийство некого Феруза Ш. в 2010 году.

Издание писало, что двоих членов клана Сафаровых — Вугара и Магамеда — отпустили после массовых задержаний, еще один — Камал Сафаров — находится в реанимации.

МИД Азербайджана заявил о «неприемлемом насилии» в отношении задержанных граждан республики. В результате рейда российских силовиков двое азербайджанцев, по версии министерства, были «зверски убиты», несколько человек «получили серьезные ранения».

Ведомство заявило российской стороне «решительный протест» и вызвало временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых. Минкультуры Азербайджана объявило об отмене всех связанных с Россией культурных мероприятий, включая концерты, фестивали, выставки и спектакли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Волоковых дал Баку необходимые разъяснения и заверил, что «ситуация находится под контролем правоохранительных органов». Она также отметила, что подозреваемые по делу об этнической ОПГ имеют российское гражданство.

В Кремле выразили сожаление в связи с «демаршами» Азербайджана. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».