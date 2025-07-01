Послу Азербайджана Рахману Мустафаеву заявлен протест из-за «недружественных действий Баку». Об этом говорится в сообщении МИД России. Мустафаеву вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов. Посол в свою очередь передал ответную ноту протеста.

Мустафаев был вызван в МИД России 30 июня в связи с «недружественными действиями Баку» и задержанием российских журналистов, которые Москва назвала незаконным. На следующий день посол прибыл в министерство, где встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Мустафаев провел в здании МИД около часа, пишет РИА Новости.

Что заявили в МИД России

В сообщении российского МИДа говорится, что азербайджанская сторона делает сознательные шаги «по демонтажу двусторонних отношений».

В числе таких шагов внешнеполитическое ведомство называет:

— отмену мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога;

— развязанную в азербайджанских СМИ с подачи властей «русофобскую кампанию»;

— действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников;

— отмену всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов.

Мустафаеву была вручена вербальная нота с требованием «немедленного освобождения из-под стражи» российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова, задержанных в Баку 30 июня.

В сообщении МИД подчеркивается, что задержание в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана с российским гражданством осуществлялось «в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана»

МИД назвал вмешательством во внутренние дела России «попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий».

Ответ Баку

В ходе встречи в здании МИД Мустафаев также вручил ноту протеста, передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Айхана Гаджизаде. В ноте выражен «решительный протест против применения пыток и унижающих достоинство действий» при допросе азербайджанцев в Екатеринбурге. Действия российских силовиков в документе названы «нарушением законодательства РФ и международно признанных основных прав и свобод человека».

Среди прочего Баку выразил «серьезную обеспокоенность по поводу этнической нетерпимости» в отношении азербайджанцев во время рейдов, а также при «освещении подобных случаев в российских СМИ».

Азербайджанская сторона потребовала от России «принятия срочных мер для всестороннего и объективного расследования» произошедшего и привлечения виновных к ответственности в соответствии с российскими законами.

Обыски в офисе «Sputnik Азербайджан» и последовавшие задержания официальный Баку назвал соответствующими законодательству страны и международным обязательствам.

Задержание российских журналистов в Баку

30 июня в Баку были задержаны глава редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Суд арестовал их на четыре месяца, пишет Report.

По данным МВД Азербайджана, задержания прошли в рамках расследования деятельности Sputnik на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». Всего в результате операции в офисе «Sputnik Азербайджан» были задержаны семь человек, отмечало ведомство. Агентство APA уточняло, что двое из них были арестованы по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов.

Кроме того, 30 июня в Баку была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. В редакции заявили, что она поехала к офису «Sputnik Азербайджан», чтобы снять проходившие там обыски.

Днем 1 июля издание Report сообщило о задержании россиян, якобы причастных к двум организованным преступным группировкам. По данным издания, правоохранительные органы подозревают их в транзите запрещенных веществ из Ирана, онлайн-торговле наркотиками и киберпреступлениях.

В Кремле заявили, что Москва рассчитывает на скорое освобождение задержанных в Баку журналистов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел реакцию Азербайджана «чрезвычайно эмоциональной».

Обострение отношений между Москвой и Баку

Отношения между Москвой и Баку обострились в конце июня. Поводом стали массовые задержания азербайджанцев, которые прошли в Екатеринбурге в рамках расследования дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах. Всего были задержаны шесть уроженцев Азербайджана с российским гражданством, четверых из них арестовали.

МИД Азербайджана выразил решительный протест временному поверенному в делах российского посольства Петру Волоковых в связи с рейдами российских силовиков в Екатеринбурге. Азербайджанская Генпрокуратура 1 июля возбудила уголовное дело о гибели двоих граждан страны — 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова — после задержания в ходе рейда в Екатеринбурге.

Вечером 30 июня тела братьев Сафаровых доставили в Азербайджан, на следующий день их похоронили. В Баку отчитались о проведенной судмедэкспертизе, результаты которой показали, что они «погибли в результате жестоких избиений»: Зияддин — в результате «посттравматического и постгеморрагического шока», а его брат — от «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм».

В СК России сообщили, что один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, также выясняются причины смерти «второго лица». Источник екатеринбургского портала E1.RU утверждал, что причиной смерти братьев Сафаровых стали заболевания сердечно-сосудистой системы.