Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после смерти двух граждан страны, задержанных в Екатеринбурге по делу этнической группировки. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статьям об умышленном убийстве двух и более человек группой лиц с особой жестокостью, превышении должностных полномочий и применении пыток, повлекших смерть.

По версии следствия, уроженцы Азербайджана при задержании в Екатеринбурге 27 июня подверглись «пыткам и тяжелым телесным повреждениям с нанесением многочисленных ударов» твердым тупым предметом со стороны российских правоохранителей.

При этом задержанные находились «в состоянии фактической беспомощности с ограничением свободы» и «не имели возможности защитить себя от ударов», заявили в Генпрокуратуре.

В результате 60-летний гражданин Азербайджана Гусейн Сафаров и его 55-летний брат Зияддин Сафаров умерли якобы от полученных травм, утверждает азербайджанское надзорное ведомство.

Результаты судмедэкспертизы, проведенной азербайджанской стороной, показали, что Гусейн Сафаров получил переломы ребер и умер вследствие «посттравматического и постгеморрагического шока». Смерть его брата Зияддина Сафарова наступила из-за «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм», утверждает Генпрокуратура республики.

Ведомство утверждает, что еще несколько граждан Азербайджана получили травмы различной степени тяжести «в результате применения пыток» при задержании и находятся в больницах.

Генпрокуратура направит запросы о юридической помощи «соответствующим государствам в соответствии с нормами международного права и обеспечит необходимое сотрудничество для эффективного проведения расследования и выявления и привлечения к ответственности преступников».

В Госдуме возбужденное Азербайджаном уголовное дело назвали пиар-ходом для подогревания напряженности в двусторонних отношениях.

«При желании азербайджанские органы могли бы быть допущены к информации о всем произошедшем. Могли бы получить необходимую информацию от российских органов. Вместо этого они изобретают все новые и новые публичные акты для того, чтобы подогреть напряженность», — сказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Дело об этнической ОПГ на Урале

27 июня в Екатеринбурге задержали около 50 уроженцев Азербайджана, в числе которых были представители семьи Сафаровых. Следственные мероприятия проходили в рамках расследования дела об убийствах и покушений на убийства, совершенных этнической группой в 2001-м, 2010-м и 2011 годах.

30 июня глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства для более глубокого и тщательного расследования.

По делу арестованы Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, у которых есть российское гражданство. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что задержанные могут быть связаны с массовым отравлением алкоголем, произошедшим в Оренбургской области в 2021 году.

СКР подтвердил, что двое задержанных азербайджанцев умерли: один — «в результате сердечной недостаточности», причины смерти второго «устанавливаются».

Источник екатеринбургского портала E1.RU утверждал, что причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых стали заболевания сердечно-сосудистой системы. Тела умерших братьев доставили в Азербайджан и 1 июля похоронили в Агджабеди, сообщает государственное информагентство «Азертадж».

МИД Азербайджана выступил с резким протестом из-за массовых задержаний и вызвал временного поверенного в делах российского посольства Петра Волокова. В Баку заявили о «неприемлемом насилии» против граждан страны и потребовали от России проведения срочного расследования.

Азербайджан вручил российскому дипломату ноту, а Минкультуры республики заявило об отмене всех запланированных совместных с Россией культурных событий — концертов, выставок, спектаклей и фестивалей.

Кремль выразил сожаление в связи с реакцией Азербайджана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь идет о действиях российских правоохранителей, и подобные эпизоды, по его словам, «не могут и не должны становиться причиной таких демаршей».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломат Петр Волоковых дал Баку необходимые разъяснения и заверил, что «ситуация находится под контролем правоохранительных органов».