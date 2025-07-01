Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила в Азербайджан тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые скончались в Екатеринбурге после задержания по делу этнической группировки. Об этом пишет APA.

По данным агентства, тела сейчас находятся у родственников, после экспертизы они будут похоронены в Агджабеди.

Заместитель главного редактора 525-ci qzet, брат погибших Сейфаддин Гусейнли заявил, что в Азербайджане проведут повторную экспертизу тел. Точную дату процедуры он не назвал.

«Она будет проведена или сегодня, или завтра, это пока точно неизвестно», — отметил Гусейнли.

27 июня в Екатеринбурге прошли задержания азербайджанцев с российским гражданством. В отдел полиции были доставлены более 50 человек. Задержания осуществлялись в рамках расследования дела об убийствах и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах. Мотивом преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе.

В связи с рейдами российских силовиков в Екатеринбурге азербайджанский МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах российского посольства Петру Волоковы. В Баку сказали, что среди задержанных есть погибшие и пострадавшие. По данным СК, один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, также выясняются причины смерти «второго лица». E1.ru уточнял, это были братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которых подозревали в убийстве бизнесмена Юниса Пашаева в 2001 году.

Накануне, 30 июня, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о преступной группе в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства. Это решение связано с необходимостью более тщательного расследования. Ранее были задержаны шесть граждан России. Под стражу заключены Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Срок был продлен для Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова.

Позднее источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что задержанные также причастны к массовому отравлению алкоголем в 2021 году.

МИД Азербайджана заявил о «неприемлемом насилии» в отношении задержанных граждан. В результате рейда российских силовиков двое азербайджанцев, по версии министерства, были «зверски убиты», несколько человек «получили серьезные ранения».

В ведомстве заявили российской стороне «решительный протест» и вызвали временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых. Минкультуры Азербайджана объявило об отмене всех связанных с Россией культурных мероприятий, включая концерты, фестивали, выставки и спектакли.

В Кремле выразили сожаление в связи с «демаршами» Азербайджана. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».