Кремль «очень внимательно» относится к сообщениям о задержании российских журналистов в Азербайджане и рассчитывает, что в ближайшее время удастся добиться их освобождения. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очень внимательно относимся к информации о задержании наших журналистов. Конечно, мы рассчитываем, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», — сказал он.

По словам Пескова, «подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам», а также «духу и характеру российско-азербайджанских отношений».

Реакцию Баку представитель Кремля счел «чрезвычайно эмоциональной». Песков выразил надежду на то, что она «сменится непосредственно прямым общением», в ходе которого «будут даны ответы на все поставленные вопросы».

30 июня в Баку были задержаны глава редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Местные СМИ сообщили о задержании «агентов ФСБ», якобы работавших в агентстве под прикрытием.

В МВД Азербайджана заявили, что задержания прошли в рамках расследования деятельности Sputnik на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». В ведомстве отчитались, что всего в результате операции в офисе «Sputnik Азербайджан» были задержаны семь человек. По данным APA, двоих задержанных арестовали в рамках уголовного дела в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов.

Кроме того, 30 июня в Баку была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. В редакции заявили, что она поехала к офису «Sputnik Азербайджан», чтобы снять проходившие там обыски.

В связи с «недружественными действиями Баку» в МИД России был вызван посол Азербайджана Рахман Мустафаев. Задержание российских журналистов в министерстве назвали незаконным. Мустафаев прибыл в МИД утром 1 июля, он провел там около часа.

Отношения Москвы и Баку обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. Задержания прошли в рамках расследования дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных в Екатеринбурге этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах. В статусе подозреваемых задержали шестерых уроженцев Азербайджана с российским гражданством, четверых из них арестовали.

МИД Азербайджана выразил решительный протест временному поверенному в делах российского посольства Петру Волоковых в связи с рейдами российских силовиков в Екатеринбурге. Азербайджанская Генпрокуратура 1 июля возбудила уголовное дело о гибели двоих граждан страны — 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова — после задержания в ходе рейда в Екатеринбурге.

Вечером 30 июня тела братьев Сафаровых доставили в Азербайджан. В Баку после этого отчитались о проведенной судмедэкспертизе, результаты которой показали, что Зияддин скончался в результате «посттравматического и постгеморрагического шока», а его брат — от «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм».

В СК сообщили, что один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, также выясняются причины смерти «второго лица». Их личности в сообщении ведомства не уточняются. По данным E1.ru, это были братья Сафаровы, которых подозревали в убийстве бизнесмена Юниса Пашаева в 2001 году.