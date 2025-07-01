Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу еще двоих фигурантов уголовного дела этнической преступной группы, которое вызвало обострение отношений России и Азербайджана. Бакир Сафаров и Ахлиман Гянджиев пробудут в СИЗО до 19 июля, сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.

Обоим предъявлены обвинения в убийстве, совершенном организованной группой (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК). Адвокат Бакира Сафарова Артем Счастливый сказал после суда, что его подзащитный отрицает свою вину, передает URA.RU. Он сообщил, что у Сафарова есть «проблемы со здоровьем», и выразил надежду, что в СИЗО его будут обследовать.

Меру пресечения Гянджиеву избрали в закрытом режиме. Он не признал свою вину. Родственники обвиняемого расплакались в зале суда, пишет URA.RU.

Поддержать арестованных в Ленинский суд пришли десятки азербайджанцев, в том числе лидер диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлински, там установлен усиленный режим охраны, пишет URA.RU. Сафарова первым завели в зал в наручниках, перед этим к помещению подошли азербайджанские дипломаты, чтобы поддержать соотечественника. Журналистам не дали пообщаться с дипломатами, причины такого решения не объяснили. Корреспондент URA.RU отметил, что «обстановка в суде весьма нервная».

После решения по Сафарову и перед следующим заседанием по мере пресечения Гянджиеву группа поддержки «существенно уменьшилась», в том числе ушел Шихлински. По словам корреспондента портала, остались несколько дипломатов и знакомых, а также родственники Гянджиева. Его племянница не могла сдержать слез, а друзья, уверенные в его невиновности, отзывались о нем как об исключительно добром человеке, который «никогда никого в обиду не даст».

Ранее суд отправил под стражу на тот же срок еще трех фигурантов — Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых, обвиненных по той же статье. Последнему из шести задержанных по делу Шахину Лалаеву ранее продлили срок содержания и вскоре также изберут меру пресечения.

В чем обвиняют задержанных азербайджанцев

По версии российского следствия, задержанные уроженцы Азербайджана входили в преступную группу, причастную к нескольким убийствам и покушениям на убийство в Екатеринбурге. В частности, в 2001 году от колото-резаных ран умер бизнесмен Юнис Пашаев, в 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова, а в 2011 году получил смертельное огнестрельное ранение в голову гражданин республики Икрам Гаджиев. Следствие считает мотивом раздел сфер влияния в бизнесе.

По уголовному делу этнической преступной группы силовики провели обыски, осмотры транспортных средств и нежилых помещений, а также допросили свидетелей.

«Выполненные следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она добавила, что следствие также проверяет фигурантов на причастность к другим тяжким и особо тяжким преступлениям. Уголовное дело передано в Главное следственное управление ведомства.

Дело против азербайджанцев и реакции

27 июня более 50 уроженцев Азербайджана с российским гражданством были доставлены в отдел полиции Екатеринбурга после массовых рейдов силовиков. Они прошли в рамках расследования уголовного дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных этнической преступной группой в период с 2001 по 2011 год.

МИД Азербайджана заявил Москве «решительный протест», указав на «неприемлемое насилие» при задержаниях в Екаринбурге и потребовав срочного расследования. Как сообщили в ведомстве, в результате рейда «были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения». В Следственном комитете России сообщили, что один фигурант «скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются». Екатеринбургский портал E1.RU писал со ссылкой на источник в медицинских кругах, что причиной смерти двух человек — братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых — стали заболевания сердечно-сосудистой системы.

Тела братьев Сафаровых 30 июня доставили в Азербайджан, на следующий день их похоронили в Агджабеди, сообщает государственное информагентство «Азертадж». Перед этим тела обследовала специальная комиссия судмедэкспертов и патологоанатомов и пришла к выводу, что братья «погибли в результате жестоких избиений».

Генпрокуроратура Азербайджана 1 июля возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, пытках и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

В Кремле, комментируя претензии азербайджанской стороны, заявили, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».