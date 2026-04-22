Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил россиянина Александра Вайсеро к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в легализации 727 тыс. манатов (почти 32 млн рублей), полученных преступным путем. Об этом сообщает Unikal.az.

Вайсеро был одним из восьми граждан России, арестованных Азербайджаном летом 2025 года на фоне резкого обострения в отношениях двух стран. Он первым из них получил приговор суда.

Обвинение просило назначить россиянину пять лет заключения.

По версии азербайджанских суда и следствия, Вайсеро легализовал 727 тыс. манатов по частям путем переводов на банковские карты, оформленные на различных лиц. В материалах дела утверждалось, что он скрыл источник этих денег, которые получил с помощью действующих за пределами страны незаконных букмекерских сайтов, лотерей и онлайн-казино.

В суде было отмечено, что Вайсеро действовал в составе группы лиц, которые вступили в сговор в корыстных целях.

По словам невесты Вайсеро Полины, которая осталась в Екатеринбурге, он занимался разработкой сайтов. Она не знает, была ли его работа официальной и регистрировал ли он собственную компанию.

По словам девушки, с которой общался E1.RU, в начале июня 2025 года Александр улетел в Баку с другом из Узбекистана, чтобы отдохнуть там несколько недель. Сама Полина должна была к ним присоединиться позднее, но 30 июня Вайсеро перестал отвечать на звонки и сообщения, а вскоре выяснилось, что он задержан.

«В новостях я нашла видео и обвинения, он там больше всех избитый! У него есть травма ноги, а его заставили ходить гуськом», — пожаловалась девушка.

На фото и видео, которые 1 июля распространили азербайджанские информагентства со ссылкой на МВД страны, фигурировали не менее 10 задержанных мужчин. Сообщалось, что все они граждане России. Многие были со следами побоев на лице и теле, у некоторых виднелась кровью на одежде.

На этих кадрах арестованные стояли вдоль стены, шли гуськом глядя в пол, передвигались в полусогнутом состоянии с руками за головой. Также они лежали на земле, а силовики обыскивали их, заломив им руки за спиной.

Позднее стало известно, что суд в Баку отправил под стражу восьмерых задержанных россиян по подозрению в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Помимо Вайсеро, это Антон Драчев, Валерий Дулов, Алексей Васильченко, Дмитрий Безуглый, Илья Безуглый, Дмитрий Федоров и Сергей Софронов, перечисляет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что все арестованные россияне — бывшие сотрудники российских компаний, IT-специалисты и туристы.

Отношения между Москвой и Баку, и без того бывшие напряженными из-за катастрофы пассажирского самолета AZAL в декабре 2024 года, резко обострились после массовых задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в июне 2025 года по давним делам об убийствах и покушениях. Двое задержанных умерли.

Приговорами суда в Екатеринбурге в марте и апреле 2026 года экс-лидер азербайджанской диаспоры Урала Шахин Шыхлински получил в общей сложности 24 года колонии.