Бывший лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински и его сын-адвокат Мутвалы Шыхлински получили 9 и 8 лет колонии соответственно по делу о применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудника спецназа. Решение принял Кировский райсуд Екатеринбурга, передает E1.RU.

Это второй приговор Шыхлински-старшему, который в марте тем же судом был приговорен к 22 годам строгого режима по делу об убийстве и покушении.

С учетом первого приговора ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на 24 года. Первые четыре года экс-глава диаспоры проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, зачитал приговор судья.

Шыхлински-младший, согласно вердикту, будет отбывать срок в колонии общего режима.

Дело, по которому осудили отца и сына, касается событий 1 июля 2025 года возле торгового центра «Баку Плаза» в Екатеринбурге. Тогда оба Шыхлински подъехали к ТЦ на своем Mercedes Geländewagen, их машина была заблокирована бойцами СОБРа.

Когда один из силовиков распахнул дверь автомобиля, сидевший на пассажирском месте Шахин скомандовал Мутвалы, сидевшему за рулем, сдать назад, и оттолкнул спецназовца. Тот упал, когда его ударило дверью рванувшего с места внедорожника.

Как уточняет E1.RU, сбитым оказался сотрудник Росгвардии в звании лейтенанта полиции.

Эти действия следствие квалифицировало как насилие в отношение представителя власти, угрожавшее его жизни и здоровью. Эпизод лег в основу первого уголовного дела, возбужденного против Шахина Шыхлински.

Суд, помимо назначения им сроков в колонии, постановил изъять в пользу государства тот самый Geländewagen, на котором сын лидера диаспоры сбил силовика.

Ни отец, ни сын своей вины не признали. Обвинение в ходе прений сторон просило суд приговорить обоих Шыхлински к 9 годам. Приговор не вступил в законную силу, у сторон есть время на его обжалование.

Первый приговор Шыхлински

В начале марта Кировский суд признал Шыхлински-старшего виновным в причастности к убийству торговца Юниса Пашаева в 2001 году и к покушению на бизнесмена Ферхуза Ширинова в 2010-м.

Согласно материалам расследования, в 2001 году Шахин Шыхлински потребовал от азербайджанских торговцев одеждой на екатеринбургском оптовом рынке «Таганский ряд» регулярно передавать долю их прибыли якобы на нужды диаспоры. Пашаев представлял группу недовольных таким требованием.

В мае того года ему назначили встречу в кафе, но, по показаниям свидетелей, вместо беседы там произошла поножовщина: в заведение ворвались вооруженные ножами и топорами братья Сафаровы и нанесли Пашаеву более 20 ранений. Врачи его спасти не смогли.

Фехруз Ширинов был близким другом Пашаева. Он начал противостоять Шыхлински и требовать от правоохранителей привлечь его к ответственности за убийство. В мае 2010 года наемный киллер выстрелил в Ширинова, но пистолет дал осечку, и сам Ширинов с помощью сына задержал неудавшегося убийцу. Того осудили, но заказчиков он не выдал.

После задержания Шыхлински в августе 2025 года новым лидером азербайджанцев Урала стал Видади Мустафаев, но в декабре и он был арестован по обвинению в похищении у своего бизнес-партнера 16 млн рублей.