Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-руководителя азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински к 22 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Его признали виновным в организации убийства и покушении на предпринимателей.

Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Кроме того, Шыхлински обязали выплатить потерпевшим в общей сложности 600 тыс. рублей. Также у него изъяли четыре автомобиля, два жилых помещения и крупные суммы денег, передает URA.RU.

Еще шестеро представителей азербайджанской диаспоры получили от 10 лет до 21 года лишения свободы. Так, Акифа Сафарова приговорили к 21 году колонии строгого режима и компенсации в 450 тыс. рублей в пользу потерпевших. Аяз Сафаров получил 20 лет колонии строгого режима и обязательства по выплате 350 тыс. рублей, Шуджаяддин Раджабов — 14 лет и 200 тыс. рублей, Камал Сафаров — 14 лет и в 150 тыс. рублей, Мазахир Сафаров — 13 лет и 150 тыс. рублей, Бакир Сафаров — 10 лет и 50 тыс. рублей.

Каждый из них проведет первые четыре года своего срока в тюрьме, затем отправится в колонию строгого режима.

В июле 2025 года Шахина Шыхлински задержали в Екатеринбурге. Его сын Мутвал рассказывал, что они с отцом ехали на автомобиле, когда им на встречу выехала несколько автозаков. Из попросили выйти из машины, якобы «ломали окна». Шыхлински-старшего увезли на допрос в СК, после чего опустили. 17 июля собеседник URA.RU сообщил, что его объявили в федеральный розыск. В конце того же месяца эту информацию подтвердило МВД.

1 августа Шыхлински задержали в Москве, доставили в Екатеринбург и поместили одиночную камеру СИЗО −1. Обстоятельства задержания бывшего главы азербайджанской диаспоры тогда были до конце неизвестны. RTVI отмечал, что он несколько дней находился в гостинице при дипведомстве Азербайджана в Москве и после переговоров сдался российским силовикам.

В январе 2026 года Кировский районный суд приступил к рассмотрению дела об убийстве и покушении на организацию убийства в 2001, 2010 и 2011 году в отношении Шуджаяддина Раджабова, Акифа, Аяза, Бакира, Камала, Мазахира Сафаровых, а также Шахина Шыхлински. В частности, речь идет об убийстве предпринимателя Юнуса Пашаева (2001 год) и покушении на Фехруза Ширинова (2010 год). По версии следствия, мотивами преступлений стали раздел сфер влияния в бизнесе и борьба за лидерство в азербайджанской диаспоре.

В феврале присяжные признали семерых фигурантов, в том числе Шыхлински-старшего, виновными.