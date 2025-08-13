1 августа в Москве оперативники МВД задержали находившегося в федеральном розыске главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински. Бизнесмена взяли рядом со входом в посольство Азербайджана, брали его «мягко», в отличии от главарей силового блока диаспоры — братьев Сафаровых. Влиятельный уральский бизнесмен и адвокат, совладелец торгового центра «Баку Плаза» Шыхлински, как и боевики Сафаровы — одна из причин резкого ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном. При этом в СКР уверены, что все они причастны к убийствам и покушениям на своих земляков в Екатеринбурге. Путь Шыхлински от обласканного властью бизнесмена до обвиняемого в покушении на убийство, в материале RTVI.

Обстоятельства задержания Шыхлински до сих пор точно неизвестны. Но по данным RTVI, он несколько дней находился в гостинице при дипведомстве Азербайджана в Москве и после переговоров сдался российским силовикам. После задержания, уже под конвоем, 59-ти летнего бизнесмена доставили в Екатеринбург и поместили в одиночную камеру СИЗО −1. Для этого не понадобилось даже судебного решения: Басманный суд Москвы, заочно уже арестовал лидера уральских азербайджанцев. Его распорядок дня сейчас предельно прост — подъем в 6 утра, завтрак, допросы, прогулка, отбой.

Официальные представители правоохранительных органов не комментируют ни задержание Шахина Шыхлински, ни ход расследования в отношении него. Но известно, что арестованному предъявлено обвинение по двум статьям: «Покушение на убийство» (ст.30 ст.105 УК), и «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст.318 УК).

Своих не жалели

По данным RTVI, Шыхлински оказался на Урале случайно, он служил здесь срочную. После нее он остался в Екатеринбурге, работал в «Сверловскгражданстрое», в 1995 году, получил диплом Уральской государственной юридической академии. Как известно учеба в подобном заведении дает не только знания, но и нужные знакомства, ведь однокурсники продолжат строить свои карьеры среди чиновников и в правоохранительных органах. Далее началась успешная карьера Шыхлински — он стал зампредседателем Уральской коллегии адвокатов, совладельцем ТЦ «Баку Плаза», возглавил общественную организацию «Азербайджан — Урал», был награжден азербайджанской медалью «Тарагги» («За прогресс»), отмечен правительством Свердловской области, за укрепление международных отношений.

Одновременно с этим, местные силовики «охотились» за самым влиятельным свердловским уроженцем Азербайджана. Однако отправить его в СИЗО они смогли только с третьей попытки, когда в начале лета 2025 года Следственный комитет реанимировал расследования уголовных дел «прошлых лет».

Фундаментом большого расследования, стали убийства и покушения на азербайджанских бизнесменов, произошедших в Екатеринбурге в период с 2001 по 2011 год.

Здесь необходимо напомнить, что в 90-е годы, азербайджанцев, работающих на рынках столицы Урала жестко контролировал их земляк — осевший здесь «вор в законе» Новруз Аббасов, более известный как Заур. Но к началу нулевых годов милиция ослабила хватку законника: он практически не покидал колонии, отсиживая один срок за другим. Возраст и непростые условия российских лагерей, серьезно пошатнули здоровье арестанта и в 2002-м году вор умер, у себя на родине.

Но еще до того, как Заур покинул мир, различные группировки азербайджанцев, явно понимая финал истории, принялись активно делить в Екатеринбурге сферы влияния. В ход пошли вначале топоры.

Доля, взносы, пистолет

Вот, как о тех событиях рассказывают в материалах нынешнего расследования непосредственные участники:

«Весной 2001 года Шыхлински, считая себя главным азербайджанцем Екатеринбурга, главой диаспоры, потребовал от азербайджанских предпринимателей, торгующих вещами, одеждой на „Таганском ряду“ деньги, постоянное денежное содержание, то есть „долю“ от их предприятий. Он представлял это как „взносы“ на нужды диаспоры, азербайджанской общины. Интересы предпринимателей, недовольных требованием „доли“, представлял Пашаев Юнус, который защищал интересы торговцев и также не хотел платить за „покровительство“ диаспоры в лице Шыхлински».

Уже в мае 2001 года Пашаеву назначили встречу в кафе на улице Блюхера. Однако разговора с ним не вышло — согласно имеющимся сегодня у следователей показаниям, в заведение ввалились братья Сафаровы вооруженые ножами и топорами. В итоге Юнуса Пашаева доставили в больницу с более чем 20 ножевыми ранениями. Врачи не смогли его спасти.

Это событие привело к расколу среди свердловских азербайджанцев.

С одной стороны оказался стремительно рвущийся к единоличному лидерству Шахин Шыхлински, который, как считается, опирался на азербайджанскую народность — талышей, главными среди которых был клан Сафаровых.

Набирающему мощь Шыхлински противостоял Фехруз Ширинов, близкий друг убитого Пашаева. Он настраивал земляков против объявившего себя главой диаспоры Шахина, отказывался платить ему «взносы» и требовал от силовиков привлечения Сафаровых и Шыхлински к ответственности за убийство своего друга.

Третьей стороной конфликта выступил клан Акифа Гаджиева, это были еразы — азербайджанцы проживавшие в Армении.

Но их участие в борьбе за лидерство в диаспоре оказалось минимальным: близость к вору в законе Тимуру Свердловскому (Темури Мирзоев), отнимала у лидера клана все его силы и время. В конечном счете Акиф погряз в криминальных разборках за скандально-известную в Екатеринбурге овощебазу №4, и погиб в перестрелке осенью 2003 года.

На смену Акифу, пришел его брат Икрам Гаджиев, который был больше бизнесмен, нежели бандит и пытался решать разногласия с земляками сугубо экономическим путем. Однако, как покажет дальнейшее развитие событий, новая криминальная обстановка в Екатеринбурге диктовала свои условия.

Из показания свидетелей по делу: «Ширинов имел конфликты с владельцем кафе „Каспий“ Акифом Сафаровым, как в связи с убийством Пашаева, так и по поводу финансовых разногласий. Сафаров и Шыхлински имели умысел на устранение Ширинова, в том числе и в связи с желанием завладеть земельным участком вблизи „Каспия“, где находился магазин Ширинова. Шыхлински так преподносил ситуацию, что он выступает защитником Сафарова от полиции, якобы помог ему избежать ответственности за убийство Пашаева. Шыхлински постоянно „за защиту“ требовал деньги с Акифа Сафарова. Кроме того, Шыхлински склонял Сафарова устранить Ширинова, ссылавшись на то, что не раскрыто дело об убийстве Пашаева».

Весной 2011 года киллер подкараулил Фехруза Ширинова возле его дома на Краснодарской улице, выстрелил в упор, но пистолет дал осечку. Бизнесмен с сыном скрутили исполнителя и сдали его полиции.

Стрелком оказался тоже азербайджанец — Эльман Сулейманов. Он отказался от сотрудничества со следствием и не сдал заказчиков покушения. На скамью подсудимых исполнитель отправился один и срок за покушение на убийство, отсидел от звонка, до звонка.

С момента неудачного покушения вражда между Шириновым и Шыхлински вышла на новый уровень.

В средствах уже никто не стеснялся: Шыхлински пытался загнать своего оппонента в банкротство, но не получилось. Тогда у Ширинова ночью сгорел его Land Cruiser. На записях с камеры видеонаблюдения были запечатлены двое крепышей, которые старательно облили капот джипа жидкостью из пятилитровой канистры и затем подожгли ее. Пироманов так и не нашли.

В свою очередь Фехруз продолжал заваливать приемные свердловских силовиков заявлениями о противозаконной деятельности главы азербайджанской диаспоры. В них он рассказывал о накоплении своим противником первичного капитала на торговле паленой водкой в 90-е, об убийстве Пашаева и о покушении на себя. Ширинов обвинял Шыхлински в строительстве в Екатеринбурге торгового центра «Баку Плаза», на деньги собранные диаспорой для строительства мечети, а также в коррупционных связях с местными силовиками и политиками.

Отчаявшись, Фехруз Ширинов даже написал многостраничное письмо президенту Азербайджана — Ильхаму Алиеву, отправив его также председателю парламента и министрам нацбезопасности и внутренних дел страны. В письме Алиеву, бизнесмен, перечислив все известные ему нелицеприятные факты о главе уральских азербайджанцев, заявил: «Я Ширинов, открыто говорю, что заказчиком моего убийства является Шахин Шыхлински». В Баку тогда грянул скандал.

Защищаясь, глава диаспоры пошел в екатеринбургский суд за защитой своей чести и репутации. В 2022 году стороны заключили мировое соглашение, в котором Ширинов признал изложенные им сведения недостоверными, а Шыхлински отказался от взыскания убытков.

Ситуация изменилась в 2025 году. В конце июня екатеринбургские силовики провели задержания 14 уроженцев Азербайджана. Большинство задержанных — члены клана Сафаровых и близких к ним семей. Все они подозреваются в причастности к серии убийств и покушений (в том числе убийство Пашаева и покушение на Ширинова).

В длинном списке персон, интересовавших силовиков, тогда был и Шахин Шыхлински. Но его отпустили после допроса. При этом собеседник RTVI, знакомый с обстоятельствами дела уточняет, что Шыхлински был одним из главных подозреваемых. «Он был главной целью, но его отпустили после вмешательства «высших сил», — говорит собеседник.

После того как восемь представителей клана Сафаровых отправили в СИЗО, следователи смогли получить от некоторых из них признательные показания о роли Шыхлински. Упрочив свои позиции, силовики пошли в новую атаку.

Вечером 1 июля 2025 года, Gelandewagen главы азербайджанской диаспоры подъехавший к «Баку Плаза» блокировали спецназовцы. Однако находившийся на пассажирском месте Шахин, скомандовал своему сыну — адвокату Мутвалы Шыхлински, сидевшему за рулем, сдать назад и оттолкнул распахнувшего дверь собровца. Машина рванула с места и открытая дверь повалила силовика.

Но отъехать далеко Шыхлински уже не смогли, джип остановили — главу диаспоры и его сына вытащили из салона, положив на асфальт. Шыхлински-старшего доставили на допрос в Следственный комитет, однако вскоре вновь отпустили и он экстренно покинул Екатеринбург. Лишь спустя пару недель после этого бизнесмен был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. К этому времени Шыхлински-младший уже был арестован и находился в СИЗО — эпизод у «Баку Плаза» лег в основу его обвинения — применении насилии в отношении представителя власти. Он же стал причиной и для первого уголовного дела в отношении его отца.

Второй эпизод, который вменяют Шахину Шыхлински — организация покушения на бизнесмена Фехруза Ширинова, один из элементов большого расследования деятельности азербайджанской группировки, которым занимается СКР. Напомним, что задержания фигурантов расследования, 27 июня этого года, вызвало резкую реакцию со стороны властей Азербайджана и привело к охлаждению отношений с Россией. Дипломатический кризис усугубился жесткими задержаниями российских граждан в Азербайджане, которых обвиняли в контрабанде наркотиков и других преступлениях, а также публичной поддержкой Украины, со стороны президента страны — Ильхама Алиева. Впрочем арест и обвинения Шахину Шыхлински, официальный Баку оставил без внимания.

Егор Райгельссон