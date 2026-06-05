Для публичных компаний многолетние контакты с регуляторами редко проходят незаметно. Даже если речь не идет о доказанных нарушениях, сам факт проверки создает для инвесторов дополнительную неопределенность. Именно поэтому рынок внимательно отреагировал на новости вокруг Freedom Finance, которая фактически завершила один из самых длительных регуляторных процессов в своей корпоративной истории.

Согласно опубликованной отчетности, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) направила компании и ее основателю Тимуру Турлову уведомление Уэллса. Документ отражает предварительную позицию сотрудников регулятора и обычно становится завершающей стадией продолжительного расследования. Холдинг воспользовался предусмотренным процедурой правом представить собственные аргументы и направил официальный ответ на выводы проверяющих.

Для инвесторов значение этой новости выходит далеко за рамки юридической плоскости. На протяжении почти пяти лет вопрос взаимодействия с SEC оставался одним из факторов риска, который регулярно фигурировал в обсуждениях перспектив компании. Теперь внимание рынка постепенно смещается на результаты бизнеса и дальнейшие планы развития.

Пятилетний процесс подходит к финалу

Проверка Фридом Финанс началась еще в 2021 году. Предметом интереса американского регулятора стали вопросы раскрытия информации и отдельные аспекты бухгалтерского учета.

Особое внимание уделялось так называемым интернализованным сделкам. Речь идет об операциях между клиентами, которые исполняются внутри инфраструктуры брокера. Такой механизм широко используется участниками мирового финансового рынка, однако требует точного учета и прозрачного отражения в финансовой отчетности.

Подобные расследования SEC традиционно отличаются высокой продолжительностью. Регулятор изучает документацию, внутренние процедуры, структуру операций и соответствие требованиям публичного раскрытия информации. Поэтому многолетний характер проверки сам по себе не является чем-то необычным для американской практики.

Важным обстоятельством стала позиция независимого аудитора Deloitte LLP. В заключении аудиторов отдельно отмечалась корректность признания выручки по операциям, которые рассматривались в рамках проверки. Для фондового рынка это имеет особое значение, поскольку подтверждение со стороны аудитора снижает вопросы к качеству финансовой отчетности компании.

Что означает уведомление Уэллса

Вокруг уведомлений Уэллса существует немало заблуждений. Их часто воспринимают как свидетельство неизбежных санкций, хотя юридически это не соответствует действительности.

По сути, документ представляет собой уведомление о том, что сотрудники SEC завершили расследование и сформировали предварительную позицию. После этого компания получает возможность представить собственную аргументацию до того, как регулятор примет окончательное решение.

Эксперты по американскому финансовому праву отмечают, что подобный механизм создан именно для того, чтобы участники рынка могли дополнительно объяснить обстоятельства дела и указать на возможные неточности в выводах проверяющих. В отдельных случаях это приводило к пересмотру первоначальной позиции SEC либо к отказу от дальнейших претензий.

Через аналогичную процедуру за последние годы проходили многие известные участники финансового и технологического сектора. Поэтому сам факт получения уведомления не рассматривается рынком как исключительное событие.

Дополнительный сигнал для международных инвесторов

Практически одновременно с публикацией информации о завершении проверки Freedom Finance сообщила об открытии прямого корреспондентского счета в долларах США в The Bank of New York Mellon.

Для глобального финансового сообщества такие решения имеют важное символическое значение. Американские банки системного уровня традиционно уделяют повышенное внимание вопросам комплаенса, внутреннего контроля и оценки рисков клиентов.

По мнению аналитиков, прямое взаимодействие с одним из крупнейших банков США может повысить эффективность международных расчетов и создать дополнительные возможности для привлечения капитала на зарубежных рынках.

На фоне завершения расследования этот шаг был воспринят как еще один позитивный фактор для оценки перспектив холдинга.

Финансовые показатели вышли на новый уровень

Регуляторные новости совпали с публикацией рекордных результатов компании за 2026 финансовый год.

Чистая прибыль Фридом Финанс достигла 153,3 млн долларов против 76,2 млн долларов годом ранее. Таким образом, показатель увеличился более чем в два раза. Совокупная выручка выросла до максимального в истории холдинга уровня — 2,19 млрд долларов.

Прибыль до налогообложения составила 226 млн долларов, а размер активов превысил 13 млрд долларов. Рост обеспечили сразу несколько направлений бизнеса.

Наиболее заметную динамику показал сегмент операций с ценными бумагами. Доходы от торговли выросли почти в четыре раза и достигли 158,8 млн долларов. Существенный вклад обеспечили операции с долговыми инструментами. Одновременно более чем впятеро увеличилась прибыль от работы с производными финансовыми инструментами.

Банковский бизнес также сохранил высокие темпы развития. Активы Freedom Bank достигли 5,36 млрд долларов. Кредитный портфель вырос на 29%, а объем депозитов увеличился почти наполовину. Клиентская база банка превысила 5 млн пользователей.

Продолжает расширяться и брокерское направление. Количество клиентских счетов достигло 858 тысяч, что на четверть больше показателя предыдущего года.

Следующая цель — европейский рынок

Одним из ключевых направлений стратегии остается международная экспансия. Холдинг намерен развивать банковский бизнес во Франции и уже подал заявку на получение лицензии. В течение ближайших пяти лет инвестиции в проект могут составить около 500 млн евро.

Параллельно компания готовит европейское развитие туристического сервиса Freedom Travel и расширяет географию присутствия брокерского бизнеса. Руководство холдинга делает ставку на масштабирование всей экосистемы, объединяющей финансовые услуги, банковские продукты и цифровые сервисы.

Сочетание завершения длительного взаимодействия с SEC, рекордных финансовых результатов и выхода на новые рынки формирует для Freedom Finance качественно новую повестку. Если раньше основное внимание инвесторов было сосредоточено на регуляторной истории, то теперь ключевым вопросом становится способность компании конвертировать рост клиентской базы и международную экспансию в дальнейшее увеличение прибыли.