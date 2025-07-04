В конце июня Екатеринбург потряс скандал, который быстро раздулся до международного — местные силовики задержали представителей семейного клана уроженцев Азербайджана братьев Сафаровых. По версии силовиков, задержанные вхожи в этническую группировку, причастную к убийствам и покушению. В дело тут же вмешалась местная азербайджанская диаспора, дипломатические работники, а затем и власти Азербайджана. В Баку начались аресты российских граждан, которых практически в прямом эфире транслировали местные каналы. Чем занимается клан Сафаровых и причем тут убитый лидер воровского российского мира Аслан Усоян (Дед Хасан) — в материале RTVI.

На протяжении многих лет азербайджанская диаспора считается одной из самых влиятельных в России. Урал и Свердловская область — не исключение. Еще со времен СССР местные рынки, овощебазы и забегаловки контролировались уроженцами Азербайджана. В Екатеринбурге, например, такие торговые площадки поделили между собой семьи Джавадовых, Гамбаровых и Сафаровых. Представителям последнего клана силовики и решили припомнить «былые заслуги».

27 июня, около 6.00, по десяткам адресов, где проживали Сафаровы, ворвался спецназ. Местные СМИ тогда сообщали о 50 задержанных. На самом деле их было куда меньше. Около 14 человек, включая главу местной диаспоры, председателя общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински доставили на допросы.

Братья Сафаровы осели в Екатеринбурге еще в 90-е. По традиции, укрепившись на продуктовых рынках, азербайджанцы смогли открыть собственное кафе «Каспий». Работающее на живописном берегу озера Шарташ, заведение быстро стало популярным и одиозным.

Всегда любящие «кормиться» с рынков, где в ходу бесконтрольная «черная» наличность, уральские воры в законе, по оперативным данным, быстро сблизились с представителями Сафаровых. А «Каспий» стал излюбленным местом встречи приверженцев криминального уклада и выходцев с Азербайджана. В кафе неоднократно видели вора в законе Тимура Свердловского (Темури Мерзоев — скончался в 2014 году), а также племянника лидера российского воровского мира Деда Хасана (Аслан Усоян — убит в 2013 году).

А когда в 2004 году объединенные силы ОПС «Уралмаш» и «Центр», выступили против самого Аслана Усояна (Дед Хасан), клан Сафаровых встал, по понятным причинам, на сторону законника. Тогда «Каспий» впервые сгорел дотла. Но его владельцев это не остановило — кафе было быстро отстроено, а за следующие десять лет оно будет неоднократно возрождаться словно птица Феникс.

Так в 2016 году «Каспий» признали «самовольной постройкой» и уже снесли. Еще одному сносу возрожденное кафе подверглось в 2019 году. Несмотря на это, сегодня заведение Сафаровых все также стоит на изначальном месте.

Следователи считают, что Сафаровы обязаны своим возвышением не только близостью к ОПГ «Синие», но и к руководителю азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахину Шыхлински. Выступая своего рода силовым рычагом главы «Азербайджан-Урал», они помогали ему приструнять недовольных, укрепляя власть. А власть диаспор практически везде строится на финансовых потоках, мало чем отличающихся от сине-черного нала воровского общака.

Земляки регулярно перечисляют деньги на решение общих вопросов диаспоры, иначе говоря покровительство. Эти деньги оказываются не в контролируемой государством зоне, а отчетность по таким тратам — сугубо понятийная.

Нынешнее уголовное дело Сафаровых во многом посвящено борьбе за контроль над этими финансовыми потоками.

Согласно материалам дела, в 2001 году на улице Блюхера толпа напала на уроженца Азербайджана Юнуса Пашаева. Торговца одеждой на екатеринбургском рынке «Таганский ряд» избили и несколько раз ударили ножом. Его друзья Фехруз Ширинов и Икрам Гаджиев успели привезти товарища в больницу. Но врачи не смогли помочь. Перед смертью Юнус назвал имена нападавших Сафаровых. Пашаев давно враждовал с кланом, потому как отказывался сам оплачивать покровительство диаспоры и отговаривал от этого других земляков. За это его неоднократно избивали.

Сопротивляться порядкам верхушки землячества продолжил Фехруз Ширинов. Его действия привели даже к расколу диаспоры. Он стал представлять угрозу Шыхлински. Тогда Акиф Сафаров через Турана Каноева и Шуджаяддина нашли киллера Элмана Сулейманова. 6 мая 2010 года Элман попытался застрелить Ширинова — пистолет дал осечку. Возникшая пауза позволила Фехрузу с подоспевшим на выручку сыном скрутить Сулейманова. На месте событий киллер-неудачник признался, что действовал по указке Шыхлински. Но в последующем не «сдал» своего покровителя.

Сулейманов честно отбыл срок за преступление и неоднократно требовал у Шыхлински через Каноева плату за свое молчание. Дерзкий Туран напрямую обратился к главе диаспоры с требованием оплаты верности Сулейманова. Однако было решено обрубить концы, избавившись от Каноева. Работу поручили Икраму Гаджиеву. К тому моменту он сблизился с Шыхлински, стал солидным бизнесменом. Гаджиев вывез Каноева на кладбище и цинично, снимая весь процесс на видео, сломал азербайджанцу ноги. Впоследствии Туран стал инвалидом и скончался.

Жесткий Гаджиев, владелец крупной овощебазы в Екатеринбурге не нравился диаспоре, тем более Шыхлински начали задавать неудобные вопросы — а кто старший среди вас? Следствие считает, что решение об устранении Икрама принимали братья Сафаровы, Азиз Абасов, Шахин Лалаев и представители азербайджанской диаспоры. В итоге тюменским гостям передали 50 тыс. долларов. 8 августа 2011 года наемный убийца дождался, когда Гаджиев выйдет из дома и подойдет к машине. Улучив момент, когда Икрам отвлечется на телефонный звонок, киллер подошел сзади и выстрелил жертве в затылок. Пуля прошила череп насквозь и вышла через челюсть. Несмотря на это, Гаджиев выхватил травмат и бросился в погоню, стреляя на ходу. Икрам догнал киллера, выбил из его рук пистолет, сорвал кепку и очки. Но стрелок смог отбиться и ретироваться. А через четыре дня Икрам скончался в больнице от ранения.

«Все это время преступная группировка набирала силу. Многие, ее члены понимая безнаказанность своих действий, совершали уголовные преступления: Сафаров Гусейн осужден в 2012 году за изнасилование по ст. 131 УК РФ и насильственные действия сексуального характера по ст. 132 УК РФ, Сафаров Мазахир в 2007 году осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью, ст. 115 УК РФ», — рассказывает свердловский оперативник.

Значительная часть родственников и сами члены организованной группы официально нигде не работая, продолжали заниматься незаконной деятельностью. При этом у каждого имеется дорогостоящая недвижимость в центре Екатеринбурга, множество машин премиум-класса.

В 2025 году со считавшихся «висяками» уголовных дел смахнули пыль после того, как сын Икрама Гаджиева написал заявление о ставших ему известными новых обстоятельствах гибели своего отца. Это и привело к задержаниям представителей клана Сафаровых 27 июня.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий скончались Ахлиман Гаджиев и Азиз Габасов. По данным официального представителя следственного комитета Свердловской области, экспертиза установила, что причиной гибели одного из них стала сердечная недостаточность. Официальных данных о причинах смерти второго пока не сообщается.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в несколько заходов отправил под стражу восемь представителей клана Сафаровых.

«Один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. Он также изобличил своих соучастников. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в следственном комитете РФ.

Егор Райгельссон