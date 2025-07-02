Ленинский районный суд Екатеринбурга 2 июля отправил под стражу еще трех фигурантов уголовного дела этнической преступной группы. Шахин Лалаев, Камал Сафаров и Азиз Абасов пробудут в СИЗО до 19 июля, сообщает телеграм-канал судов Свердловской области. Всего по резонансному делу арестованы уже восемь человек.

Лалаев стал шестым фигурантом, арестованным по этому делу. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация убийств, совершенных из корыстных мотивов, по найму или сопряженных с разбоем, вымогательством и бандитизмом).

Как пишет РИА Новости, журналистам Лалаев заявил, что не признает вину, от прессы он прятался за кепкой. Корреспондент URA.RU отмечает, что представителей диаспоры в суде не было.

Вечером 2 июля суд арестовал Камала Сафарова (обвинение по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК — убийство, совершенное организованной группой), а следом за ним — Азиза Абасова (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Они не признают вину. Екатеринбургский портал E1.RU писал, что оба фигуранта после обысков и задержаний оказались в больнице, в связи с чем следствие не могло ходатайствовать об их заключении под стражу.

Сафаров на заседании заявил, что он предприниматель, женат, есть двое взрослых детей, отучился на сварщика в техникуме.

«Я попал в больницу. Сегодня вызвали в Следственный комитет, потом [в суд] привезли», — приводит его слова URA.RU.

Азиз Абасов родился в 1968 году, женат, детей нет, индивидуальный предприниматель. Ранее не судим.

1 июля суд арестовал еще двух фигурантов резонансного дела — Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева. URA.RU отмечало, что поддержать арестованных пришли десятки азербайджанцев, в том числе лидер диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлински, которого вечером того же дня задержали, а затем отпустили в статусе свидетеля.

Первыми в СИЗО были отправлены Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Все они пробудут под стражей до 19 июля.

Официальный представитель СК Светлана Петренко 2 июля сообщила, что один из обвиняемых изобличил соучастников преступлений.

Отношения Москвы и Баку обострились после того, как в конце июня в Екатеринбурге прошло массовое задержание уроженцев Азербайджана с российским гражданством по делу об убийствах и покушениях на убийство в период с 2001 по 2011 год. Во время рейда силовиков двое задержанных скончались. По данным СМИ, это были братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. 30 июня их тела доставили в Азербайджан и на следующий день похоронили.

В Баку заявили о наличии травм на телах умерших азербайджанцев и обвинили Москву в умышленном убийстве. В СК России сообщили, что один фигурант «скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются».

В Кремле, комментируя претензии азербайджанской стороны в связи с рейдами, заявили, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».