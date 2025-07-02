Азербайджан в настоящее время «не является безопасной страной для граждан России», написал в своем телеграм-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Так он прокомментировал сообщение российского посольства в Баку о жалобах россиян на применение насилия к ним в республике.

«Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России», — написал сенатор.

Клишас также выразил уверенность в том, что привлечение к ответственности виновных по делу об убийстве гражданина Азербайджана в Екатеринбурге «будет способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран». «Или у Азербайджана другое мнение по данному вопросу?» — добавил он.

До этого Клишас, комментируя резонансное уголовное дело, выразил «безоговорочную поддержку действиям правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью».

«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — подчеркнул сенатор.

2 июля посольство России в Баку сообщило о «множестве обращений» от проживающих в Азербайджане россиян, утверждающих, что к ним стали приходить люди в гражданском, которые просят предоставить документы и объяснить цель пребывания в стране. В диппредставительстве заявили, что часть заявителей пожаловалась на применение физического насилия к ним и членам их семей.

В посольстве призвали россиян, находящихся в Азербайджане, сообщать о всех подобных случаях. В свою очередь в МИД России посоветовали российским гражданам, которые едут или планируют прибыть в республику, «тщательно учитывать текущую обстановку» на фоне обострения отношений двух стран. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти Азербайджана пока не предоставили российскому посольству возможность посетить задержанных и арестованных в республике россиян.

В пресс-службе азербайджанского МИДа, комментируя сообщение российского посольства, заявили, что утверждения дипмиссии о применении правоохранительными органами силы к посещающим страну россиянам «не имеют под собой никаких оснований». В ведомстве указали, что предоставили российской стороне информацию о личности задержанных и уполномоченном органе, проводящем расследование в отношении россиян.

Среди прочего в МИД Азербайджана призвали Россию «воздержаться от шагов и заявлений, искусственно усугубляющих ситуацию». В ведомстве заверили, что азербайджанская сторона «никогда публично не политизировала многонедельные задержки ответов России на наши неоднократные обращения в связи с организацией консульских встреч с арестованными и осужденными гражданами Азербайджана, содержащимися в различных городах России».

Отношения Москвы и Баку обострились после того, как в конце июня в Екатеринбурге прошло массовое задержание уроженцев Азербайджана с российским гражданством по делу об убийствах и покушениях на убийство в период с 2001 по 2011 год. Во время рейда силовиков двое задержанных скончались. По данным СМИ, это были братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. 30 июня их тела доставили в Азербайджан и на следующий день похоронили.

В Баку заявили о наличии травм на телах умерших азербайджанцев и обвинили Москву в умышленном убийстве. В СК России сообщили, что один фигурант «скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются». К вечеру 2 июля в рамках расследования арестованы восемь фигурантов резонансного дела.

В Кремле, комментируя претензии азербайджанской стороны в связи с рейдами, заявили, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».