Власти Азербайджана пока не предоставили посольству России возможность посетить задержанных и арестованных в республике россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы запросили возможность посещения и российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства. На связи с послом России Михаилом Евдокимовым. К сожалению, на данным момент возможность посещения российских граждан в том числе и журналистов российского СМИ не предоставлена», — заявила она во время брифинга.

Захарова добавила, что Москва получила уже 11 обращений от близких, которые опознали на видео с задержаний в республике своих родственников. Официальный представитель МИД подчеркнула, что посольство России находится с ними на связи.

Отношения Москвы и Баку обострились после того, как в конце июня в Екатеринбурге прошло массовое задержание уроженцев Азербайджана с российским гражданством. Сообщалось о задержании около 50 человек.

По версии российской стороны, они входили в преступную группировку, причастную к нескольким убийствам, в частности, бизнесмена Юниса Пашаева в 2001 году, гражданина республики Икрама Гаджиева в 2011-м и попытке застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010-м.

К 1 июля под арест оправили пятерых фигурантов дела: Бакира, Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева.

В последствии МИД Азербайджана заявил «решительный протест» и сообщил, что в результате рейдов силовиков «были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения». Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что один фигурант «скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются».

Тела умерших Гусейна и Зияддина Сафаровых доставили в Азербайджан, где и похоронили. Но перед этим их обследовала специальная комиссия судмедэкспертов и патологоанатомов, которая сделала вывод, что они «погибли в результате жестоких избиений».

Вместе с тем, в Азербайджане задержали исполнительного директора «Спутник Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля стало известно, что суд в Баку отправил их под арест на четыре месяца. Также в республике задержали, а затем арестовали еще восемь российских граждан. По утверждениям азербайджанской стороны, они были связаны с транзитом наркотиков через Иран и киберпреступлениями.