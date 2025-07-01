В Екатеринбурге задержали главу городской азербайджанской диаспоры, председателя организации «Азербайджан — Урал» Шахина Шыхлински (Шихлинского), сообщают источники «Коммерсанта» в силовых структурах и местное издание E1.RU. В Воронеже примерно в то же время силовики пришли домой к бизнесмену азербайджанского происхождения, совладельцу крупного рынка Юсифу Халилову. Что об этом известно — в материале RTVI.

Заместитель и сын Шахина Шыхлински Мутвалы рассказал «Коммерсанту», что они с отцом ехали на автомобиле по Екатеринбургу, когда навстречу выехало несколько автозаков. Затем в их машине «начали ломать окна» и «просить выйти», сообщил Шыхлински-младший.

В разговоре с РБК молодой человек заявил, что на них с отцом направили пистолет и локтями начали разбивать окна автомобиля, затем погрузили в автозак и «увезли в неизвестном направлении».

E1.RU публикует видео задержания Шыхлински. На кадрах видно, как люди в форме разбивают окна автомобиля, вытаскивают мужчину из машины и валят его на землю. Издание пишет, что это может быть связано с убийствами бизнесмена Юниса Пашаева в 2001 году и его знакомого Икрама Гаджиева в 2011-м. Как указывает источник E1.RU, «силовики ищут заказчика, и к Шыхлински появились вопросы».

Baza опубликовала видео, на котором видно, что Mercedes при задержании на скорости сдал назад и сбил с ног одного из силовиков. Затем машина врезалась в другую иномарку.

Шыхлински-младший рассказал E1.RU , что на протяжении нескольких дней его преследовала машина, она же ехала за ним «незадолго до задержания». Когда он подъехал к ресторану «Баку Плаза», дорогу «заблокировали автозаки».

«Я подумал сначала, что это нападение, был напуган и сдал назад. Потом нас вытащили из автомобиля. Я пытался объяснить, что мы оба адвокаты, узнать, почему нас задерживают. В ответ сказали молчать. Через 3-4 минуты меня отпустили», — пояснил он.

В свердловском управлении Следственного комитета E1.RU заявили, что не имеют отношения к задержанию Шыхлински.

Лидера азербайджанской диаспоры увезли в Следственный комитет, он находится на допросе, передает РБК. По утверждению его сына, ранее Шыхлински допрашивали по уголовному делу об убийствах с 2001 по 2011 годы.

Мутвалы Шыхлински отпустили после опроса. В беседе с РБК он сообщил, что его отца также отпустили после допроса в статусе свидетеля по делу братьев Сафаровых, которым вменяется участие в этнической ОПГ. Шыхлински-старший 1 июля присутствовал на заседании суда по избранию меры пресечения Бакиру Сафарову.

«Я не понимаю, на каком основании свидетеля таким образом решили доставить в СКР. Я считаю, что это превышение полномочий, незаконные действия в нашем отношении. Я не знаю, какие травмы отец получил, у меня только небольшая травма ноги», — подчеркнул Мутвалы Шыхлински.

«Осторожно, новости» пишут, что на Мутвалы Шыхлински «кровь и порвана рубашка». Сам он сказал каналу, что его «немножко помяли, но ничего серьезного, все нормально». По его словам, задержание проводили сотрудники ФСБ.

Задержание в Воронеже

Практически в то же время в Воронеже силовики пришли домой к бизнесмену азербайджанского Юсифу Халилову. Baza утверждает, что он совладелец крупнейшего в городе Алексеевского рынка и владелец ресторана «Ярды Superbar». Shot пишет, что Халилова называют «смотрящим» от азербайджанской диаспоры по области.

Халилов задержан, сообщают Shot и агентство Trend. По данным источников Baza, бизнесмен пока не задержан. Официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало.

Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

В конце июня в Екатеринбурге произошло массовое задержание азербайджанцев с российским гражданством. СМИ писали о задержании 50 человек, при этом под арест к 1 июля отправили пятерых — Бакира, Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева. Еще одному — Шахину Лалаеву — 29 июня продлили срок содержания на 72 часа, мера пресечения для него пока не избрана.

По версии российского следствия, задержанные уроженцы Азербайджана входили в преступную группу, причастную к нескольким убийствам и покушениям на убийство в Екатеринбурге. В частности, в 2001 году от колото-резаных ран умер бизнесмен Юнис Пашаев, в 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова, а в 2011 году получил смертельное огнестрельное ранение в голову гражданин республики Икрам Гаджиев. Следствие считает мотивом раздел сфер влияния в бизнесе.

МИД Азербайджана заявил «решительный протест» и сообщил, что в результате рейдов силовиков «были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения». Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко выпустила релиз, где говорилось, что один фигурант «скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются».

Тела умерших братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых 30 июня доставили в Азербайджан и на следующий день похоронили. СМИ страны показали фото тел при осмотре государственной спецкомиссией судмедэкспертов и патологоанатомов, на них были видны обширные гематомы и ссадины. Комиссия пришла к выводу, что братья «погибли в результате жестоких избиений». Генпрокуроратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, пытках и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

В Кремле, комментируя возмущение азербайджанской стороны в связи с рейдами, заявили, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».