За последние сутки посольство России в Баку получило «множество обращений» от россиян с жалобами на проверки документов, а также применение физического насилия к ним и членам их семей в Азербайджане. В дипведомстве утверждают, что жалобы в том числе направляют туристы.

По словам обратившихся, на места их проживания в Азербайджане приходят люди в гражданском, некоторые из них представляются сотрудниками полиции. Россиян просят предоставить документы и объяснить цель пребывания в стране. Часть заявителей утверждает, что к ним и членам их семей было применено физическое насилие. В посольстве призвали россиян, находящихся в Азербайджане, сообщать о всех подобных случаях.

Кроме того, дипведомство подтвердило задержание группы российских граждан и журналистов в Азербайджане. В МИД страны направили ноту с просьбой предоставить консульский доступ к арестованным, но ответа пока не последовало.

«Держим данную ситуацию на постоянном контроле и предпринимаем все необходимые меры», — подчеркнули в дипведомстве.

2 июля МИД Азербайджана вызвал чрезвычайного и полномочного посла России Михаила Евдокимова, чтобы выразить ноту протеста в связи с «недружественными действиями» Москвы. Ведомство обвинило российскую сторону в шагах, которые наносят ущерб двусторонним отношениям между государствами, и повторно выразил глубокую обеспокоенность в связи с гибелью двух соотечественников в результате действий правоохранительных органов России.

Помимо этого, азербайджанская сторона обратила внимание на расхождения между результатами государственной экспертизы и объяснениями, предоставленными Москвой насчет произошедших смертей.

Замглавы МИД Азербайджана Араз Азимов отдельно подчеркнул «недопустимость» проявлений «этнической нетерпимости» в российских СМИ, включая использования термина «этническая преступная группа». Также он напомнил российской стороне, что Баку ожидает объективного и всестороннего расследования инцидента и наказания виновных, при этом отметив, что позиция Азербайджана не должна восприниматься как вмешательство во внутренние дела России.

Кроме того, Баку счел претензии Москвы по поводу действий в отношении офиса «Sputnik Азербайджан» необоснованными. По словам Азимова, все меры принимались в рамках национального законодательства и расследование по этому делу продолжается.

МИД Азербайджана также заявил о недопустимости якобы имевших место «попыток искажения фактов», связанных с инцидентом с самолетом «Азербайджанских авиалиний», и обвинил Россию в ведении «дезинформационной кампании» против Баку.

Отношения Москвы и Баку обострились после того, как в конце июня в Екатеринбурге прошло массовое задержание уроженцев Азербайджана с российским гражданством. Сообщалось о задержании около 50 человек.

По версии российской стороны, они входили в преступную группировку, причастную к нескольким убийствам, в частности, бизнесмена Юниса Пашаева в 2001 году, гражданина республики Икрама Гаджиева в 2011-м и попытке застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010-м.

К 1 июля обвинения предъявили пятерым фигурантам дела: Бакиру, Мазахиру, Акифу и Аязу Сафаровых, а также Ахлиману Гянджиеву. Еще двоих поместили под стражу до 19 июля. Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что один из обвиняемых уже дал подробные показания, касающиеся деталей совершенных преступлений во время проверки показаний на месте. Мужчина также изобличил соучастников совершенных преступлений.