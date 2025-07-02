Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало чрезвычайного и полномочного посла России Михаила Евдокимова, чтобы выразить ноту протеста в связи с «недружественными действиями» Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства республики.

Заместитель главы МИД Азербайджана Араз Азимов обвинил российскую сторону в шагах, которые наносят ущерб двусторонним отношениям между государствами, и повторно выразил глубокую обеспокоенность в связи с гибелью двух соотечественников в результате действий правоохранительных органов России.

Помимо этого, в ходе встречи азербайджанская сторона указала на противоречие между заключениями своей государственной экспертизы и объяснений, предоставленных Москвой по поводу этих смертей.

Замглавы азербайджанского внешнеполитического ведомства отдельно обратил внимание на «проявления этнической нетерпимости» в российских средствах массовой информации и «недопустимым» употребление такого выражения, как «этническая преступная группа».

Евдокимову напомнили, что Баку ожидает от Москвы всестороннего и объективного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности. Азербайджан также заявил, что позиция страны по этому вопросу не может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

«Было заявлено, что замечания российской стороны относительно мер, принятых Азербайджаном в отношении офиса “Sputnik Азербайджан”, являются необоснованными. Было отмечено, что меры, принятые в отношении “Sputnik Азербайджан”, были осуществлены в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и в настоящее время продолжаются следственные мероприятия», — говорится в тексте официального сообщения.

Помимо этого, в МИД Азербайджана назвали недопустимыми якобы имевшие место «попытки искажения реальной ситуации после сбития самолета “Азербайджанских авиалиний”» и «проведение дезинформационной кампании» против Баку.

Ранее сообщалось о задержании в Азербайджане исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, которые вместе с восемью другими россиянами были помещены под арест. Власти страны заявили, что они были связаны с транзитом наркотиков через Иран и киберпреступлениями.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что азербайджанские власти не предоставили российскому посольству возможность встретиться с россиянами.

Ухудшение отношений Москвы и Баку произошло после задержания уроженцев Азербайджана с российским гражданством в Екатеринбурге в рамках расследования дела об убийствах бизнесмена Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина Азербайджанской Республики Икрама Гаджиева в 2011 году и покушения на убийство предпринимателя Фехруза Ширинова. Пятерым задержанным предъявлены обвинения, один из них дал показания на остальных.