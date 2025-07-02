Пятерым азербайджанцам с российским гражданством, задержанным в Екатеринбурге в рамках уголовного дела об убийствах и покушении на убийство, было предъявлено обвинение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она уточнила, что среди фигурантов уголовного дела числятся Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. Кому из них конкретно были предъявлены обвинения, Петренко не уточнила, однако напомнила, что всех шестерых суд поместил под стражу, удовлетворив тем самым ходатайство следствия.

Обвинения фигурантам предъявлены по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России — в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму и покушении на убийство по найму. По версии следствия, будучи участниками преступной группы, обвиняемые были причастны к:

убийству бизнесмена Юниса Пашаева, который умер от колото-резаных ран в 2001 году,

убийству гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева в 2011 году,

к покушению на убийство предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году.

«Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть», — говорится в тексте официального сообщения.

Петренко также отметила, что один из обвиняемых уже дал подробные показания, касающиеся деталей совершенных преступлений во время проверки показаний на месте. Представитель СК добавила, что мужчина также изобличил соучастников совершенных преступлений.

Задержания азербайджанцев с гражданством Российской Федерации стали причиной обострения в российско-азербайджанских отношениях. Министерство иностранных дел Азербайджана заявило «решительный протест» и обвинило сотрудников российских силовых структур в «зверском» убийстве двух азербайджанцев и нанесении серьезных ранений нескольким задержанным.

Следственный комитет, в свою очередь, опубликовал релиз, из которого следует, что один из фигурантов умер «в результате сердечной недостаточности», в то время как причины смерти второго погибшего устанавливаются.

Азербайджанская государственная специальная комиссия судмедэкспертов и патологоанатомов обнаружила обширные гематомы и ссадины на телах, переданных Баку, и пришла к выводу, что их смерть наступила «в результате жестоких избиений». Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

«В настоящий момент председатель СК России Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.