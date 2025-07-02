Москва ведет переговоры с Баку по поводу обострения ситуации на уровне правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова цитирует «Интерфакс»

«В настоящий момент председатель СК России Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что в Кремле видели кадры с задержанием россиян в Азербайджане. По его словам, Москва будет защищать их законные интересы по дипломатическим каналам и будет использовать для этого все имеющиеся средства.

«Действительно, мы видели, внимательно видели все видеокадры. Обратили внимание на все детали», — сказал пресс-секретарь.

Отношения между Москвой и Баку обострились в конце июня из-за массовых задержаний азербайджанцев с российским гражданством в Екатеринбурге. В СК пояснили что они прошли в рамках расследования дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах.

30 июня официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будет передано в Москву. По ее словам, задержаны шесть человек, еще двое скончались, один из них, предварительно, в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

Тела умерших братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых 30 июня доставили в Азербайджан и на следующий день похоронили. Согласно заключению Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана, причиной смерти братьев стал «посттравматический и постгеморрагический шок, возникший в результате полученных им множественных травм».

МИД Азербайджана заявил Москве «решительный протест», указав на «неприемлемое насилие» при задержаниях в Екатеринбурге и потребовав срочного расследования. Как сообщили в ведомстве, в результате рейда «были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения».

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, пытках и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Также правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали россиян, обвиняемых в транзите наркотиков.