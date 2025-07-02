Конфликт между Россией и Азербайджаном набирает обороты. Российского посла вызвали в МИД республики, где заявили протест против «недружественных действий» со стороны Москвы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия задействует все имеющиеся средства для защиты своих граждан, задержанных накануне в Азербайджане. Что происходит с отношениями двух государств — в материале RTVI.

Посла вызвали в МИД

В среду, 2 июля, посла России Михаила Евдокимова вызвали в министерство иностранных дел Азербайджана, чтобы выразить ноту протеста.

«На встрече с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым российской стороне была выражена нота протеста в связи с недружественными действиями и шагами, наносящими ущерб отношениям между двумя странами», — сообщили в МИД республики.

Послу выразили обеспокоенность в связи с событиями в Екатеринбурге, где погибли двое россиян азербайджанского происхождения.

«Предоставленное Россией объяснение по поводу произошедшего противоречит заключениям экспертизы и наличию следов насилия на телах погибших», — добавили в министерстве.

По мнению азербайджанской стороны, в российских СМИ наблюдаются «проявления этнической нетерпимости», а использование выражений вроде «этническая преступная группа» «недопустимо».

«Азербайджан ожидает от российской стороны всестороннего и объективного расследования допущенных нарушений закона и привлечения виновных к ответственности. Также подчеркнуто, что позиция Азербайджана по данному вопросу не может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России», — отметили в МИД.

Задержание журналистов «Sputnik Азербайджан» там назвали законными, а обеспокоенность в связи с этим российской стороны — необоснованной.

«Было заявлено, что являются неприемлемыми отсутствие необходимых шагов и попытки искажения реального положения дел, а также дезинформационная кампания против Азербайджана, проводимая через российских официальных лиц и СМИ после инцидента с самолетом, принадлежащим авиакомпании Azerbaijan Airlines, сбитым в воздушном пространстве России в конце прошлого года», — добавили в министерстве.

Там подчеркнули, что власти республики ожидают от России «полного и прозрачного расследования этой трагедии», а также наказания виновных и выплаты компенсаций пострадавшим.

«Эти шаги рассматриваются как крайне важные для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях», — объяснили в МИД Азербайджана.

Власти республики считают, что на протяжении последних 4-5 месяцев представители российской общественно-политической среды якобы допускают заявления, направленные «против суверенитета, территориальной целостности и народа Азербайджана». Это назвали фактором, оказывающим негативное влияние на двусторонние отношения.

«Мы призываем российскую сторону предпринять соответствующие шаги для устранения напряженности и негативной атмосферы в отношениях между нашими странами», — резюмировали в МИД.

Кто подливает масло в огонь

Президент Украины Владимир Зеленский ранее позвонил президенту Азербайджана Алиеву. Как отметил сам украинский лидер, он поблагодарил Алиева за «поддержку Украины и территориальной целостности страны», а также «выразил четкую поддержку в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана».

На поступок Зеленского резко отреагировал Кремль. Киев будет «подливать масла в огонь» на фоне обострения российско-азербайджанских отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масла в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что Россия ведет переговоры с Азербайджаном на уровне правоохранительных органов. В контакте находятся председатель СК России Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Камран Алиев.

От попыток дестабилизировать российско-азербайджанские отношения предостерегла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Немало тех, кто хочет на этом нагреть руки. Пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают», — отметила она в эфире радио Sputnik.

«Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам, будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — добавил Дмитрий Песков, комментируя фотографии задержанных в Азербайджане четверых россиян со следами побоев.

Азербайджан чувствует безнаказанность

Политолог Вадим Трухачев в беседе с изданием «Взгляд» отметил, что большая часть нефтедобычи в республике контролируется компаниями из Британии, Норвегии и Италии. А после начала СВО западные страны стали рассматривать Азербайджан как потенциальный «антироссийский таран».

«В Азербайджане ЕС видит потенциального «сменщика» Москвы в деле поставок энергетических ресурсов. Все это и дает стране возможность выторговывать для себя различные выгоды за счет понижения уровня контактов с Россией. Реагировать на подобные действия нужно жестко — вплоть до введения визового режима. В конечном счете Баку не в первый раз проводит в отношении нашей страны недружественные действия», — сказал Трухачев.

С чего все началось

Утром 25 декабря 2024 года около аэропорта Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет. На борту воздушного судна находились 67 человек, из них 38 в результате крушения погибли, среди которых большинство — граждане Азербайджана.

Лайнер Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) следовал по маршруту Баку-Грозный.

Спустя пару дней в Росавиации признали, что незадолго до трагедии в Грозном действовал план «Ковер» из-за атаки украинских беспилотников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев впоследствии заявил, что лайнер был поврежден в результате «обстрела с земли» в небе над Россией, «практически потеряв управление» перед попыткой приземлиться в аэропорту Актау.

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения за трагедию в воздушном пространстве России. Алиев между тем потребовал от Москвы признания своей вины, наказания виновных и компенсации пострадавшим, а позже упрекнул российскую сторону в попытках «замять инцидент»

Сегодня Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что результаты экспертизы по делу о крушении пассажирского самолета могут объявить в ближайшее время.

«Расследование по делу о крушении пассажирского самолета AZAL продолжается в трех странах. Назначены около 100 экспертиз. Недавно азербайджанские специалисты были командированы в Казахстан, где они провели широкие обсуждения. Результаты экспертизы могут быть объявлены в ближайшее время», — процитировало РИА Новости начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Неймара Авазова.

Спираль эскалации

В феврале в Баку приостановило свою деятельность работавшее там с 1997 года представительство Россотрудничества («Русский дом»), о чем МИД Азербайджана заранее уведомил Москву.

В июне российские полицейские арестовали в Екатеринбурге шесть представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в причастности к убийствам и покушениям на убийство, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах. В ответ Азербайджан арестовал восьмерых россиян по делу о транзите наркотиков, а также главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

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