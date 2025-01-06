Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна требует наказания виновных в крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение 25 декабря недалеко от казахстанского Актау.

«Я не хочу пока раскрывать все материалы уголовного дела, первичное расследование и результаты его мне доложены, но могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — сказал азербайджанский лидер на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками (цитата по Азертадж).

Сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков, добавил Алиев.

«Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней», — подчеркнул глава государства.

В конце декабря Казахстан отправил бортовые самописцы разбившегося в Актау самолета AZAL на расшифровку в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). Расшифровка черных ящиков началась в Бразилии 3 января.

Как отметил Алиев, первоначальные итоги расследования уголовного дела о катастрофе подтверждают озвученную им ранее версию, согласно которой самолет AZAL получил повреждения «вследствие обстрела с земли», когда находился в небе над Россией. «Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли», — сказал он.

По словам Алиева, трагедии можно было бы избежать при координации между российскими Вооруженными силами и гражданскими службами.

«Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозный, если бы были соблюдены все правила наземных служб, а также координация между Вооруженными силами Российской Федерации и гражданскими службами, этой трагедии не произошло бы», — убежден азербайджанский президент.

Алиев также упрекнул Москву в попытках «замять инцидент» и отстаивать «абсурдные версии». По словам главы государства, подобное поведение вызывает у Азербайджана «и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение», подчеркнул азербайджанский лидер. Алиев добавил, что если бы Баку «с первых же минут или же часов» зафиксировал желание российских официальных лиц объективно расследовать трагедию, то согласился бы на проведение расшифровки черных ящиков Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

«Мы, несмотря на все предложения и настойчивость, категорически возражали против открытия черных ящиков Межгосударственным авиационным комитетом. Потому что объективность здесь могла быть поставлена под сомнение. Если сказать на юридическом языке, здесь могло бы возникнуть столкновение интересов. <…> Мы с этой структурой [МАК] сотрудничали на протяжении десятилетий, и активно сотрудничали. И эта структура, по существу, занималась расследованием авиакатастроф на пространстве бывшего СССР», — пояснил глава государства.

По словам Алиева, у него возникли «серьезные сомнения» в объективности расследования при участии МАК.

«Когда мы увидели попытку замять это дело, списать это на каких-то птиц или взрыв газового баллона, естественно, сомнения у меня и у азербайджанской общественности в объективности расследования этой структурой были достаточно серьезными», — сказал азербайджанский президент.

В то же время Алиев задался вопросом, почему самолет был отправлен в Актау. Он уточнил, что у Баку пока нет информации об этом.

«Это произошло по решению местных диспетчеров, либо пилоты поняли, что средства радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве России уже не позволят им приземлиться, и сами сделали этот выбор? <…> Естественно, после открытия черных ящиков вся эта информация появится», — заявил Алиев.

Крушение самолета AZAL

Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение близ казахстанского Актау 25 декабря. На борту лайнера находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек.

Через три дня после авиакатастрофы, 28 декабря, российский президент Владимир Путин созвонился с Алиевым и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». В Кремле отмечали, что в момент, когда воздушное судно «неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный», российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Алиев 29 декабря заявил, что самолет получил повреждения «вследствие обстрела с земли», когда находился в небе над Россией, хотя это было сделано не специально. Глава государства выразил сожаление по поводу того, что в России выдвигались «версии о взрыве какого-то газового баллона», и потребовал от Москвы признания вины и выплаты компенсаций.

Следственный комитет России после крушения самолета AZAL в Казахстане возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). В Казахстане и Азербайджане также были заведены уголовные дела.